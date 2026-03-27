Нещодавно працівники місцевого бара у Сіднеї вимушені були викликати спеціально навчену людину, щоб позбутися небажаного гостя – величезного варана, розповідає 7 News. Працівники складу бара протягом кількох тижнів помічали незвичного гостя, якому полюбилося їхнє приміщення для відпочинку.

Де знайшли ящірку та хто її забрав?

Працівники бару вирішили нарешті викликати професійного ловця варанів, щоб той вивів з закладу тварину. Деніел Мей застав рептилію за обіднім сном прямо між товарними палетами. Аби дістатися до плазуна, довелося залучити професійний навантажувач і розчистити територію. Зрештою Деніел голими руками зумів дістати самця варана та помістив його у вузьку пластикову трубу для перевезення. Після евакуації гігантського варана випустили в дику природу.

Дикий варан заповз на склад бару: дивіться відео порятунку тварини

Реакція мережі на дії ловця ящірок

Саме момент з пластиковою трубою став причиною палких дискусій у мережі. Деякі користувачі звинуватили Даніеля у жорстокості. Багатьох обурило те, що тварину силоміць запхали у тісний обмежений простір. Проте професійний приборкувач рептилій запевняє: це найбезпечніший метод як для людини, так і для самого варана.

У природі вони проводять багато часу в дуплах дерев і порожнистих колодах, тому у вузькому просторі моментально заспокоюються. Це найкращий спосіб забезпечити їхній добробут,

– пояснив Мей журналістам.

Фахівець також додав, що труба спеціально підбирається так, щоб рептилія не могла розвернутися всередині. "Ви точно не захочете відкрити контейнер і виявити гострі зуби там, де щойно був хвіст. У соцмережах завжди знайдеться багато "експертів", але професіонали працюють саме так", – підкреслив він.

Чи небезпечні варани для людей?

Варани належать до роду Varanus і є одними з найбільших ящірок у світі. Більшість цих ящірок дотримуються хижої дієти та харчуються місцевою дикою природою в межах свого ареалу, пише AZ Animals. Зазвичай варани не нападають на людей, хіба що їх спровокувати або якщо вони відчувають загрозу.

Більші види мають потужний отруйний укус, але отрута загалом не смертельна для людини. Зазвичай людина може відчувати сильний біль, може йти кров, з’явитися головний біль. Тому варто не загравати з вараном, якщо ви раптом з ним зустрінетеся.

