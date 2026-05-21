Все сталося на заході в магазині робототехніки Future Era у китайському місті Шеньчжень, пише Daily Mail. Це відео неможливо дивитися без сміху, проте глядачі у залі спостерігали за цим у повній тиші.

Робот не впорався з танцем Майкла Джексона

Для показового виступу гуманоїдного робота, якого ще й одягнули у довгу футболку, вибрали культовий хіт Майкла Джексона "Billie Jean". Спочатку все має дуже ефектний вигляд: машина демонструє спритність ніг та злагодженість рухів. Проте проблеми починаються тоді, коли робот під час танцю натикається на велику сходинку на сцені й починає незграбно перечіплятися, роблячи різкі та доволі смішні рухи.

Але нічого, робот відновив рівновагу та навіть непогано виконав знамениту "місячну ходу". Проте за мить він знову наступає на ту саму підступну сходинку й цього разу падає так сильно, що перетворюється на бездиханну купу заліза. Закінчується все дуже епічно: до робота підійшов оператор та буквально відтягнув його за футболку.

Реакція мережі на танець робота під Майкла Джексона

Як то кажуть, коментарі смішніші за саму подію. Цей феєричний танець активно обговорюють у Threads та інших соцмережах й вже створили купу мемів. Народ жартує, що Майкл Джексон у світі є і буде лише один й що він в шоці від того, що відбувається. Ось як користувачі відреагували:



Реакція мережі на робота, що танцював під Майкла Джексона / Фото з соцмереж



Меми про робота, що танцював "місячну ходу" / Фото з соцмереж



Жарти про танцюючого робота / Фото з соцмереж



Жарти про Майкла Джексона, який нібито побачив танець робота / Фото з соцмереж

Чи складно навчити робота танцювати?

Розробка робота, що вміє танцювати – це надзвичайно складна інженерна та наукова робота. Науковці називають це "комплексним викликом". Складність полягає в тому, що розробникам доводиться поєднувати величезну кількість різних навичок в одному пристрої, пише Frontiers. Робот повинен не просто хаотично рухатися, а вміти утримувати баланс, розпізнавати ритм музики в реальному часі, імпровізувати, підлаштовуватися під рухи партнера-людини та ще й робити ці рухи плавними й емоційно виразними.

Навчання робота танцям подібне до збирання конструктора. Науковці використовують так звані "рухові примітиви" – базові елементи на кшталт кроку, поштовху чи удару ногою, з яких потім створюють складні хореографічні ланцюжки. Вчені поєднують їх у складні ланцюжки за допомогою генеративного ШІ та нейромереж. Роботів вчать аналізувати відео з реальними людьми, щоб копіювати їхні рухи.

Робот в танці вдарив дитину

Поки що координація у роботів, що танцюють, все-таки страждає. Ну, не вміють вони видавати граційні рухи та триматися на своїх залізних ногах. Ба більше! Під час танців вони навіть можуть бути небезпечними. Раніше 24 Канал розповідав, як у Китаї гуманоїдний робот під час танців дав ляпаса дитині.

Оператори залізного одразу ж підбігли до нього, щоб відтягнути від людей, але той продовжував танцювати. Скептики одразу нагадали про свою впевненість у тому, що ще дуже рано відпускати роботів "у вільне життя" без нагляду.