Наприклад, нещодавно у Китаї людиноподібного робота трохи занесло і він дав ляпаса дитині, пише NDTV. Бідолашний хлопчик такий радісний прийшов на шоу, де танцював робот, і не очікував зради.

Дивіться також Штучний інтелект утік зі своєї клітки й подався у злочинний світ: що він наробив

Робот вдарив хлопчика на танцювальному шоу

Танцювальне шоу роботів проходило у китайській провінції Шеньсі. На відео, яке розлетілося мережею, потрапив гуманоїдний робот Unitree G1 – це популярна модель вартістю понад 13 тисяч доларів. 35-кілограмова залізяка виконувала танцювальні рухи в спеціально огородженій зоні. Раптом під час чергового розвороту робот вдарив дитину, яка стояла поруч, просто в обличчя. Трохи хлопця занесло. Чи він спеціально?

У момент зіткнення оператори миттєво відтягнули робота убік, хоча залізна машина продовжувала виконувати свою програму навіть після інциденту. Відео цього моменту швидко розлетілося соцмережами та викликало бурхливу дискусію про безпеку використання таких машин у людних місцях. Користувачі в мережі обурені такою демонстрацією, зазначаючи, що удар металевою конструкцією дуже болісний, а сама дитина просто не встигла вчасно зорієнтуватися.

Цей випадок став ще одним аргументом для скептиків, які вважають, що гуманоїди поки не готові до роботи без суворого нагляду. До того ж це не перший скандал за участю розробок компанії Unitree Robotics. Раніше цього року їхній робот випадково вдарив свого оператора.

Робот напав на співробітників фабрики

На жаль, це не перший випадок, коли роботи нападають на людей. Один моторошний інцидент стався на фабриці у Китаї, пише Fox News. Камери відеоспостереження зафіксували, як людиноподібний робот, який спочатку був у сплячому стані, неочікувано починає різко розмахувати руками в бік людей.



Робот напав на працівників фабрики / скрин відео

Працівники фабрики злякалися, почали відбігати від робота, а потім намагалися його вгамувати. Відео з цією боротьбою стало вірусним у мережі. Користувачі називали її повстанням роботів проти людства.

Які ще цікаві новини про роботів прочитати?