Кумедна ситуація сталася на чемпіонаті з жіночого гольфу в Лос-Анджелесі з призовим фондом 4,75 мільйона доларів, пише Essentially Sports. Іноземні журналісти жартують, що організатори турніру давно хотіли якось урізноманітнити цю спортивну подію. І ось це сталося – на поле вибіг койот.

Койот намагався вкрасти пухнастий мікрофон

На відео, яке у своєму Instagram опублікувала Ladies Professional Golf Association, видно, як на поле для гольфу вибіг койот. Очевидно, тварина вийшла на полювання і навіть не боялася великої кількості людей. В якийсь момент койот пробіг повз пухнастий мікрофон, який лежав на землі, але різко повернувся назад. Не довго думаючи, він схопив мікрофон і вже навіть хотів з ним тікати, але потім зрозумів, що це зовсім не їжа. До того ж вкрасти мікрофон завадив дріт.

Сайт Essentially Sports також згадав історію, як у липні 2025 року койот у гольф-клубі Burlington Golf and Country Club вкрав м'яч прямо з поля, коли гравець у гольф Джексон Кулінг збирався забити. Тварина м’ячик так і не повернула на місце.

Як мережа відреагувала на кумедне відео?

Відео розлетілося соціальними мережами та різними пабліками. Люди залюбки обговорюють голодного койота:

"Заборонена закуска";

"Хммм… має пухнастий вигляд, може бути смачним, воно ж просто сидить там… легка здобич! Фу! Що це???";

"Ти не ти, коли голодний";

"А потім він сказав: "О чорте, це ж пастка";

"Він має збентежений вигляд, що його обдурив пухнастий мікрофон";

"Мені його навіть трошки шкода. Він просто шукав їжу, а тут така підстава".

Чим зазвичай харчуються койоти?

Койоти належать до родини собачих, також відомої як Canidae. Вони також чимось схожі на менших вовків, пише Міжнародний фонд захисту тварин. Їхня вага може коливатися від 9 до 23 кілограмів, залежно від регіону або наявності їжі.

Койоти – це тварини, які харчуються залежно від обставин. Тобто вони їдять те, що є під рукою, і використовують різноманітні джерела їжі. В основному вони харчуються дрібними ссавцями, такими як кролики та гризуни. Койоти навіть можуть їсти жаб, рибу, змій і мертвих тварин. Вони є всеїдними й можуть також харчуватися комахами, фруктами чи навіть травою.



Койоти, як правило, бояться людей і уникають їх. Щоправда, вони можуть звикати до місць, де люди їх годують або де є доступ до сміттєвих баків, годівниць для птахів або їжі, залишеної на вулиці.

