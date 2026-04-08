Українські прикордонники розповіли, що під час патрулювання кордону з Румунією їхній дрон зафіксував весняну сієсту ведмедя. У ДПСУ кажуть, що з твариною все добре і після зустрічі з дроном він продовжив свій відпочинок.

Як український дрон потурбував ведмедя

У Telegram-каналі Держприкордонслужби з’явилося відео з ведмедем, який відпочивав у барлозі. Це диво природи почуло шум дрона, але не злякалося його та не рятувалося бігом.

Дуже перепрошуємо, що відволікли ведмедя від весняної сієсти. Під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонник помітив у барлозі ведмедя. Той трохи відволікся на дзижчання дрона, але повернувся до свого ранкового релаксу,

– кажуть прикордонники.

Ведмідь біля кордону з Румунією: дивіться відео

Коли ведмеді прокидаються від зимової сплячки?

Насправді не всі ведмеді впадають у сплячку. Крім того, період сну або заціпеніння тварин може відрізнятися через різні фактори. Ті, що впадають у сплячку, зазвичай сплять приблизно від 5 до 8 місяців протягом зими, десь з жовтня або листопада до кінця березня або квітня, пише AZ Animals.

Деякі ведмеді в тепліших прибережних регіонах впадають у сплячку лише на 2 – 5 місяців. До того ж зі зміною клімату ведмеді можуть прокидатися раніше, наприклад, вже з середини лютого. У деяких видів лише вагітні самки впадають у сплячку протягом зими, народжуючи у своїх барлогах.



Скільки сплять ведмеді

Оскільки ведмеді не впадають у глибоку сплячку, типову для дрібних ссавців, вони прокидаються набагато легше. Наприклад, коли ведмідь відчуває небезпеку, то він може миттєво прокинутися і захистити себе та дитинчат.

