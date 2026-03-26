У 2017 році життя Шерон Келлі з Огайо перевернулося: її улюблений ши-тцу на прізвисько Салео вийшов на подвір’я на звичну п’ятихвилинну прогулянку і зник, пише UPI. Сім’я підняла на ноги поліцію, обчесала весь район і роками перевіряла кожне оголошення про схожих собак, але все було марно. Салео ніби розчинився у повітрі.

Що сталося з ши-тцу Салео?

Минуло дев’ять років. І ось днями онука Шерон натрапила на допис місцевого притулку про знайденого пса із занедбаною шерстю. Попри жахливий стан тварини, Шерон миттєво впізнала свого друга.

У нього на маківці була біла пляма у формі зірки, і я зрозуміла – це мій собака. А ще його рот… у мого пса найстрашніша у світі посмішка, це його фірмовий знак,

– згадує жінка.

Наступного ранку Шерон уже стояла під дверима притулку з архівними світлинами. Коли Салео вивели до неї, сумнівів не залишилося. Найдивовижніше те, що 10-річний пес, попри роки блукань, сам повів власницю дорогою додому, яку він, очевидно, не забував ні на мить. Зараз Салео під наглядом ветеринарів лікує інфекції очей та зуби, але він нарешті у безпеці.



Жінка знайшла пса через 9 років після зникнення / Mahoning County Dog Warden

Нам потрібні дві речі, щоб вижити: віра в Бога і віра в себе. Ніколи не здавайтеся,

– каже Шерон, тримаючи свого "втікача" на руках.

Собака зник у віці цуценя та повернувся додому через 11 років

Світу відома ще одна неймовірна історія, яка сталася у Нью-Йорку. Собака зник у віці цуценя та повернувся додому через 11 років, пише People. Понад десять років тому миле цуценя Мелані Епперсон, на ім'я Снаглз втекло, коли господарка допомагала своєму онукові переїхати до нового будинку.

Епперсон була шокована, коли в березні 2025 року отримала звістку з притулку для тварин міста Буффало про давно зниклого собаку. Працівники притулку просканували чип та виявили номер телефону Мелані. Ось так через роки господарка возз'єдналася зі своїм пухнастим другом.

