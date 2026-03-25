Професійна тренерка собак Амбер Акварт переконалася на власному досвіді, що дружба між котами та собаками існує. І вона дуже міцна та щира. Випадок із хворобою пса Оклі це довів остаточно, пише Mirror.

Що сталося з псом Оклі?

Літній пес Амбер Оклі почав страждати від проблем із суглобами. Щоб полегшити біль та повернути собаці рухливість, Амбер возила його на спеціальну реабілітацію та щодня робила йому лікувальні масажі вдома.

Проте справжнім сюрпризом стала реакція кота Рівера. Щойно власниця починала розминати лапи Оклі, Рівер сідав поруч і уважно спостерігав за кожним рухом. Згодом цікавість переросла у допомогу: кіт почав самостійно "лікувати" свого старшого брата.

Як кіт доглядає за хворим псом?

На відео, яке завірусилося в мережі, видно, як Рівер ніжно вмиває Оклі, вилизуючи йому вуха та морду. Але найдивовижніше те, що кіт почав імітувати рухи масажу, які робила Амбер. Він обережно перебирає лапками по спині та суглобах пса, ніби намагаючись власноруч розім’яти його втомлене тіло.

Реакція мережі на дружбу кота та собаки

У коментарях під відео Амбер зібралося чимало зворушливих відгуків про допомогу кота та їхню дружбу. Відео буквально до сліз розчулило людей. Ось що вони пишуть:

"У нього вищий емоційний інтелект, ніж у більшості людей";

"Дослідження показують, що коти та собаки можуть відчувати запах або іншим чином розпізнавати різноманітні хвороби та недуги";

"Ніколи не бачив такої милої дружби між собакою та котом";

"Тварини набагато розумніші, ніж ми іноді думаємо".

Чи мають коти емпатію?

Вже давно доведено, що коти мають здатність проявляти емпатію не тільки до своїх родичів, а й до людей та до інших видів тварин. Коти здатні формувати міцний зв'язок зі своїми господарями та тваринами, які живуть поруч, пише Cats.com.

Коти дуже спостережливі та люблять бути налаштованими на наші емоції. Тому якщо господар засмучений, то і кіт може змінювати свою поведінку відповідно до реакцій людей. Тому не дивно, що герой нашого матеріалу, котик Рівер, захотів допомогти господарці вилікувати песика.

