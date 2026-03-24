Історія сталася в китайській провінції Цзілінь і нагадує сюжет зворушливого голлівудського фільму про тварин. Сім собак різних порід – від коргі до німецької вівчарки – змогли вирватися з рук крадіїв й подолати величезну відстань, щоб повернутися додому, розповідає South China Morning Post.

Що сталося з собаками у Китаї?

Відео спільної подорожі сімох собак трасою поблизу міста Чанчунь зібрало в мережі вже 230 мільйонів переглядів. Очевидці були вражені тим, як злагоджено рухалася група тварин. Кажуть, що вони не нагадували зграю безпритульних псів, а поводилися як справжня команда "братів по нещастю".

На кадрах видно, як собаки оточили поранену німецьку вівчарку, щоб захистити її. А маленький коргі біг попереду й постійно озирався, перевіряючи, чи ніхто не відстав. У групі також були золотисті ретривери, лабрадори та пекінеси.

Собаки у Китаї втекли від крадіїв та повернулися додому: дивіться відео

Місцеві волонтери з притулку з’ясували, що всі ці собаки живуть в одному селі й давно товаришують між собою. Саме ця міцна дружба і допомогла їм вижити та знайти дорогу додому.

Виявляється, їх викрали прямо з подвір’їв. Це були люди, які полюють на тварин для продажу в ресторани собачого м’яса. Хоча в деяких регіонах Китаю досі вживають собаче м’ясо, особливо взимку, крадіжка домашніх улюбленців є серйозним злочином.

На щастя, собаки змогли втекти з вантажівки та подолали відстань у 17 кілометрів небезпечної траси, щоб повернутися додому. Один із власників зі сльозами на очах зізнався, що це справжнє диво, адже він уже не сподівався побачити своїх друзів живими.



Чи існує собача дружба

Чи справді собаки вміють дружити?

Численні дослідження доводять, що собаки вміють формувати міцні дружні стосунки з особинами своєї та інших порід, пише Psychology today. Виявляється, собаки мають для цього когнітивні та емоційні здібності.

І хоча тварини не пишуть любовних листів, не надсилають повідомлень і не телефонують, багато з них використовують свою особливу пошту – різні запахи або їхні поєднання та інші ледь помітні сигнали, які виходять за межі людських можливостей. Ці засоби спілкування допомагають їм заводити друзів та підтримувати стосунки протягом тривалого часу.

