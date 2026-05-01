Травень – це місяць, коли починають активно цвісти рослини, зокрема, польові квіти. У травні, кажуть астрологи, можуть відбутися зміни й у людей. Зокрема, три знаки зодіаку отримають позитивні зміни у кар'єрі, пише People з посиланням на астролога Кайла Томаса. Представники цих знаків розквітнуть на роботі.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Зараз ваша кар'єра стає головною темою вашого життя. Ви опинитеся в самому центрі уваги, Водолії. Настав час, коли ви можете отримати почесну нагороду, підвищення або дуже вигідну пропозицію щодо нової роботи. Ці новини буквально піднесуть ваше ім'я до небес. Навіть якщо якась діяльність добігає кінця, сприймайте це лише як зміну напрямку до чогось кращого. Якщо ви довгий час відчували, що ваша робота загальмувала і немає ніякого прогресу, то зараз ідеальний момент, щоб розглянути абсолютно новий шлях.

Діва



Гороскоп для Дів

Повня активує ваш сектор комунікацій, інтелекту та ідей, відкриваючи перед вами цілий світ. Багато представників знаку саме в цей час дебютують із якими важливими проєктами, рекламними ініціативами або публічними виступами. Ви відчуєте, що маєте цікаві та важливі думки, які потрібно транслювати в маси. Також це чудовий період для укладання контрактів, які вплинуть на ваше професійне майбутнє. Використовуйте цю енергію, щоб вийти за межі звичного комфорту та заявити про свої таланти на повний голос.

Риби



Гороскоп для Риб

Настав час для зльоту в абсолютно нових напрямках, де ви нарешті зможете «струснути» своє життя. Багато Риб досягнуть нових вершин у проєктах, пов'язаних із великими відстанями або міжнародним співробітництвом. Для тих, хто зараз вчиться, настане момент тріумфу у стосунках із викладачами. Якщо ваша робота пов’язана з медіаіндустрією, готуйтеся до великих змін, які вже видніються на горизонті.