Астрологиня Тереза Рід, яка вже склала прогноз на травень для всіх знаків зодіаку, попереджає Стрільців та Козорогів про необхідність більше відпочивати та берегти себе, пише Almanac. Ось які попередження роблять для вас зірки.

Гороскоп для Стрільців

Ваш травень має розпочатися з паузи. Повня 1 травня – це ідеальний момент, щоб взяти вихідний і просто побути в тиші. Це не забаганка, а стратегічна необхідність, адже робочі справи вимагатимуть від вас максимальної віддачі протягом усього місяця. Будьте особливо обережними 4 травня: не намагайтеся зробити те, що вам не під силу. Якщо ви почнете тиснути на себе занадто сильно, то ризикуєте швидко вигоріти.

Ближче до кінця травня навантаження на роботі лише зростатиме, але разом із цим з'являться і приємні фінансові бонуси. Проте головний іспит чекає на вас 31 травня. У цей день доведеться захищати особисті кордони. Зірки буквально вимагатимуть від вас вміння говорити "ні". Тільки тверда відмова від зайвих зобов’язань допоможе вам зберегти внутрішній спокій.

Гороскоп для Козорогів

Для вас травень почнеться дуже яскраво та у колі людей. Перші дні місяця ідеально підходять для вечірок, гучних компаній та нових знайомств. У цей час романтика буквально витатиме в повітрі й ваша привабливість буде на висоті. Це чудовий період, щоб насолоджуватися увагою та зміцнювати стосунки. Ваша творча енергія також буде на висоті, тож не бійтеся проявляти себе в усьому, за що беретеся.

У другій половині місяця акцент зміститься на кар'єру. З'являться реальні шанси обійняти лідерську позицію або домовитися про значне підвищення зарплати. Проте, попри всі успіхи та соціальний драйв, 31 травня вам знадобиться повний ресет. Зверніть на це увагу. Якщо місяць почався з галасу, то завершитися він має в абсолютній самотності та тиші. Вам буде життєво необхідно залишитися наодинці зі своїми думками, щоб відновити сили.