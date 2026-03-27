Щасливими батьками трійні стали капібари, на ім'я Іярі та Зевс, пише UPI. Цікаво, що мама малюків оселилася в цьому зоопарку зовсім нещодавно – її привезли сюди у 2024 році.

Перші кроки капібар та знайомство зі світом

За словами адміністрації зоопарку, зараз родина проводить багато часу разом у затишній зоні, прихованій від очей відвідувачів. Людям поки що не показують малюків, щоб вони могли зміцніти. Малюки вивчають свій дім, вчаться їсти, контактувати з людьми та поступово вивчають місцеві правила.

Їхні перші пригоди настільки милі, що ми просто не могли не поділитися цим із вами,

– зазначають працівники у соцмережах.

Трійня новонароджених капібар досліджує світ: дивіться відео

Чому всі тварини люблять капібар?

Впевнені, що ви бачили відео, коли капібара катається на крокодилі або грається з качками та черепахами. Капібар обожнюють буквально всі тварини. Це найсоціальніший та наймиролюбніший гризун у світі, пише Animal club. Капібари є травоїдними тваринами й не становлять жодної загрози для інших видів, тому поруч із ними спокійно почуваються навіть хижаки.

Капібар обожнює тваринний світ / Palm Beach Zoo

Ці гризуни настільки флегматичні та дружні, що дозволяють іншим тваринам використовувати себе як ліжко: нерідко можна побачити мавп або птахів, які обліпили капібару, поки вона спить.

Ще одна зворушлива риса цих тварин – їхній надзвичайний материнський інстинкт. Завдяки своїй соціальній природі капібари часто стають мамами для сиріт інших видів. Відомі випадки, коли вони опікувалися покинутими собаками, оленятами, котами та навіть черепахами.



Капібари дружать з усіма тваринами / Palm Beach Zoo

Ці гризуни проводять багато часу біля води, де зазвичай збирається все живе. І ось біля водойми капібари стають центром соціального життя дикої природи, об’єднуючи навколо себе найрізноманітніших істот.

