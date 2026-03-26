Світлина під назвою "Летючий гризун" (Flying Rodent) австрійського фотографа Йозефа Штефана здобула приз глядацьких симпатій престижного конкурсу Wildlife Photographer of the Year 2026, пише BBC Wildlife. Кадр, на якому молода іберійська рись підкидає свою здобич у повітря, став лідером серед 25 номінантів, отримавши рекордну кількість голосів – понад 85 тисяч.

Дивіться також Нові зірки інтернету: як виглядають пухнасті кролики, які дуже схожі на популярну породу собак

Як була зроблена світлина?

Виявляється, Йозеф Штефан провів два тижні в іспанській провінції Сьюдад-Реаль, годинами вичікуючи в засідці. Удача посміхнулася йому несподівано: молода рись з’явилася перед ним і протягом 20 хвилин розважалася, підкидаючи гризуна та ловлячи його знову.

Здавалося, ніби цей гризун вміє літати,

– згадує фотограф дивовижний момент.



Дика рись за 20 хвилин до обіду / Josef Stefan

Чим унікальний цей кадр?

Спеціалісти зазначають, що цей кадр має особливе значення не лише через естетику. Іберійська рись – одна з найрідкісніших диких кішок у світі, яка понад 20 років перебувала в програмі охорони, пише The Guardian.

На початку 2000-х їх залишалося менше сотні, і вид був на межі вимирання. Завдяки зусиллям екологів популяція відновилася до 2 тисяч особин, хоча вид досі вважається вразливим.

Що відомо про рись в Україні

В Україні рись уже понад 30 років має статус рідкісного виду та перебуває під суворим захистом Червоної книги, а також низки міжнародних конвенцій, пише WWF. Попри охоронний статус, загальна чисельність цих котів у наших лісах складає лише близько 500 особин. Найбільше їх можна зустріти в Карпатах, де популяція налічує до 430 тварин, тоді як поліські ліси стали домом лише для сотні представників цього виду.



В Україні живе близько 500 рисей / Freepik

Хоч рись і веде усамітнений спосіб життя, вона часто виявляє цікавість до людей, проте ніколи на них не нападає. А от її здобиччю завжди можуть стати овечки чи кози на гірських полонинах.

Взимку, коли Карпати засипає снігом, хижачка спускається з високогір’я нижче в пошуках їжі. Свою жертву вона зазвичай вистежує із засідок. Її раціон складають козулі, зайці, птахи та гризуни, а іноді навіть молоді олені чи кабани.

Які ще цікаві новини прочитати?