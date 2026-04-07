На батьківщину до свого гнізда повернувся Грицик, а там вже господарює інший пан, ще й з новою пані. Як розповіла дослідниця Ірина Саражинська, без бійки між лелеками не обійшлося.

Що сталося у гнізді Грицика та Одарки?

Цієї весни у відомому гнізді національного парку "Пирятинський" розігралася справжня драма. Поки зіркова пара лелек, Грицик та Одарка, ще не повернулася додому, їхню домівку зайняли квартиранти – молодий самець Лель та його подруга Квітка. Нова пара встигла навести лад у гнізді та демонструвала повну ідилію, поки 5 квітня не прилетіла законна господарка Одарка.

Досвідчена Одарка вирішила не віддавати своє житло непроханим гостям і одразу пішла в атаку. Молода Квітка не витримала натиску суперниці й втекла до сусіднього порожнього гнізда. Цікаво, що Лель не полетів за своєю супутницею, а залишився з Одаркою. Птахи на очах у всієї країни утворили нову тимчасову пару, проте спокій тривав недовго. Вже наступного дня, 6 квітня, до гнізда нарешті повернувся законний господар – Грицько. Він без вагань вступив у бій із Лелем, захищаючи своє житло та партнерку.

Але подивіться, які вони там вже порядки навели. Гніздо вже схоже на повноцінне житло. Грицько прилетів на все готове.



Грицько повернувся до свого гнізда / скрин відео



Лелеки побилися за гніздо / скрин відео

Упевнено, сміливо, потужно, з розмахом залетів Грицик у гніздо, щоб відстоювати своє, битися за своє, залишитися у своєму. Напад, бійка, протистояння, кров... За свою рідну домівку лелеки відчайдушно б'ються,

– написала дослідниця.

Перемога була за Грицьком, який відстояв свою домівку. Тепер у переможеного Леля є шанс повернутися до своєї першої обраниці Квітки, яка чекає на нього неподалік. Але впевнені, що на цьому мексиканський серіал не закінчується.



Грицько побився за своє гніздо та Одарку / скрин відео

Чи насправді лелеки моногамні?

Лелеки мають міцні сімейні зв’язки, хоча люди схильні романтизувати їхні стосунки. Проте вони дійсно прагнуть триматися разом, якщо вже утворили родину. Можна називати це моногамією.

І самець, і самка насиджують яйця (близько місяця) та разом вигодовують пташенят, пише Українська природоохоронна група. До 3 тижнів один із батьків постійно перебуває з малятами, захищаючи їх від негоди та сонця, поки інший шукає їжу. Згодом на полювання літають обоє.

Статевозрілими птахи стають у 3 – 5 років. До цього часу молоді лелеки не мають пари, а збиваються у зграї та разом кочують у пошуках їжі. Молоді птахи намагаються гніздитися в рідній місцевості, зазвичай на відстані до 50 кілометрів від батьківського гнізда.

Переважно лелеки селяться окремими парами та досить агресивно ставляться до найближчих сусідів. Пара, що вже оселилася, може проганяти нових квартирантів. Лелеки навіть можуть красти будівельний матеріал із чужих гнізд для своєї оселі.

