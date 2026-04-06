Дікдік Дотті вже стала улюбленицею відвідувачів Честерського зоопарку завдяки своїй мініатюрності та милій мордочці. Зріст тварини становить лише 40 сантиметрів. Зараз її виховує названий батько, пише What’s the Jam.

Дивіться також Їх обирать у більшості випадків: фахівці назвали 10 найпопулярніших порід котів в Україні

Як живе маленька Дотті?

Історія появи Дотті на світ виявилася водночас сумною та зворушливою: біологічний батько тварини помер ще до її народження. Проте маля не залишилося без опіки – роль названого тата несподівано взяв на себе новий самець Ден, який нещодавно приїхав до зоопарку.

Тепер він разом із мамою Кріссі допомагає виховувати новонароджену крихітку, супроводжуючи її під час перших обережних прогулянок на свіжому повітрі.



Найменша антилопа у світі / Фото з інстаграму зоопарку

Дікдіки за природою дуже сором'язливі тварини, тому перші кілька тижнів Дотті ховалася в тихому затишному лігві, а мама забігала до неї лише, щоб погодувати та перевірити. Тепер вона починає ставати на ноги, і ми бачимо її перші чарівні кроки під час невеликих прогулянок,

– каже представниця зоопарку Меган Карпентер.

Працівники зоопарку кажуть, що Кріссі дуже добре справляється зі своїми обов'язками мами, а Дотті з кожним днем зближується з батьками.



Дікдіки у британському зоопарку / Фото з інстаграму зоопарку

Хто такі дікдіки?

Дікдіки – це один із найменших видів антилоп у світі, вага яких не перевищує 7 кілограмів, пише Edinburgh Zoo. Свою назву вони отримали завдяки характерному звуку "дікдік", який видають, коли їх щось злякає. Коли тварини відчувають небезпеку, вони вистрибують зі своєї схованки й рухаються зигзагоподібними стрибками, супроводжуючи це звуком, щоб заплутати хижаків.



Як живуть дікдіки у природі / Фото з інстаграму зоопарку

Дікдіки схильні утворювати моногамні пари та можуть мати двох дитинчат на рік. Ці тварини мітять територію за допомогою запаху із залоз на мордах, що допомагає їм спілкуватися з іншими дікдіками без бою. Живуть вони переважно на пасовищах та харчуються рослинами.

Які ще цікаві новини варто прочитати?