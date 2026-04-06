Дикдик Дотти уже стала любимицей посетителей Честерского зоопарка благодаря своей миниатюрности и милой мордочке. Рост животного составляет всего 40 сантиметров. Сейчас ее воспитывает приемный отец, пишет What's the Jam.

Смотрите также Их выбирают в большинстве случаев: специалисты назвали 10 самых популярных пород кошек в Украине

Как живет маленькая Дотти?

История появления Дотти на свет оказалась одновременно печальной и трогательной: биологический отец животного умер еще до его рождения. Однако малышка не осталась без опеки – роль приемного папы неожиданно взял на себя новый самец Дэн, который недавно приехал в зоопарк.

Теперь он вместе с мамой Крисси помогает воспитывать новорожденную кроху, сопровождая ее во время первых осторожных прогулок на свежем воздухе.



Самая маленькая антилопа в мире / Фото из инстаграма зоопарка

Дикдики по природе очень застенчивые животные, поэтому первые несколько недель Дотти пряталась в тихом уютном логове, а мама забегала к ней только, чтобы покормить и проверить. Теперь она начинает становиться на ноги, и мы видим ее первые волшебные шаги во время небольших прогулок,

– говорит представительница зоопарка Меган Карпентер.

Работники зоопарка говорят, что Крисси очень хорошо справляется со своими обязанностями мамы, а Дотти с каждым днем сближается с родителями.



Дикдики в британском зоопарке / Фото из инстаграма зоопарка

Кто такие дикдики?

Дикдики – это один из самых маленьких видов антилоп в мире, вес которых не превышает 7 килограммов, пишет Edinburgh Zoo. Свое название они получили благодаря характерному звуку "дикдик", который издают, когда их что-то испугает. Когда животные чувствуют опасность, они выпрыгивают из своего убежища и двигаются зигзагообразными прыжками, сопровождая это звуком, чтобы запутать хищников.



Как живут дикдики в природе / Фото из инстаграма зоопарка

Дикдики склонны образовывать моногамные пары и могут иметь двух детенышей в год. Эти животные метят территорию с помощью запаха из желез на мордах, что помогает им общаться с другими дикдиками без боя. Живут они преимущественно на пастбищах и питаются растениями.

Какие еще интересные новости стоит прочитать?