Дикдик Дотти уже стала любимицей посетителей Честерского зоопарка благодаря своей миниатюрности и милой мордочке. Рост животного составляет всего 40 сантиметров. Сейчас ее воспитывает приемный отец, пишет What's the Jam.
Как живет маленькая Дотти?
История появления Дотти на свет оказалась одновременно печальной и трогательной: биологический отец животного умер еще до его рождения. Однако малышка не осталась без опеки – роль приемного папы неожиданно взял на себя новый самец Дэн, который недавно приехал в зоопарк.
Теперь он вместе с мамой Крисси помогает воспитывать новорожденную кроху, сопровождая ее во время первых осторожных прогулок на свежем воздухе.
Самая маленькая антилопа в мире / Фото из инстаграма зоопарка
Дикдики по природе очень застенчивые животные, поэтому первые несколько недель Дотти пряталась в тихом уютном логове, а мама забегала к ней только, чтобы покормить и проверить. Теперь она начинает становиться на ноги, и мы видим ее первые волшебные шаги во время небольших прогулок,
– говорит представительница зоопарка Меган Карпентер.
Работники зоопарка говорят, что Крисси очень хорошо справляется со своими обязанностями мамы, а Дотти с каждым днем сближается с родителями.
Дикдики в британском зоопарке / Фото из инстаграма зоопарка
Кто такие дикдики?
Дикдики – это один из самых маленьких видов антилоп в мире, вес которых не превышает 7 килограммов, пишет Edinburgh Zoo. Свое название они получили благодаря характерному звуку "дикдик", который издают, когда их что-то испугает. Когда животные чувствуют опасность, они выпрыгивают из своего убежища и двигаются зигзагообразными прыжками, сопровождая это звуком, чтобы запутать хищников.
Как живут дикдики в природе / Фото из инстаграма зоопарка
Дикдики склонны образовывать моногамные пары и могут иметь двух детенышей в год. Эти животные метят территорию с помощью запаха из желез на мордах, что помогает им общаться с другими дикдиками без боя. Живут они преимущественно на пастбищах и питаются растениями.
