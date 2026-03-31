Можливо, це була розвідка. Бо нещодавно стало відомо, що хтось вже наводить порядки у гнізді Грицька та Одарки, розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська у своєму Facebook. Лелека поводився так, ніби готує для себе житло.

Що робив у гнізді Одарки та Грицька чужий птах?

Здається, це не був хтось зі знаменитої пари, яка вже давно "застовпила" для себе це житло. Дослідники ще навіть не змогли визначитися зі статтю птаха.

Лелека господарював: носив гілки, листя, сіно, облаштовував бортики гнізда, підтягуючи зокрема й ті гілки, які звисають донизу. До речі, одне з цікавих спостережень, бо кожен птах, здається, має власні навички гніздобудування,

– пише Ірина.

А ще птах періодично чепурився, доглядаючи за пір'ям, та робив руханку, чергуючи це із сидінням у гнізді. У мережі вже жартують, що це могла б бути дівчинка, яка вирішила підготувати житло до появи пташенят.



Новий птах оселився у гнізді Грицька та Одарки / скрин відео

Як лелеки вибирають місце для гнізда?

Традиційно білі лелеки обирають для оселі розлогі дерева з великою кроною (тополі, ясени, верби або дуби), що ростуть поблизу людських поселень або у річкових заплавах, пише Українська природоохоронна група. Проте останнім часом птахи дедалі частіше стають "урбаністами": вони охоче заселяють водонапірні башти, дахи будівель і навіть електричні стовпи чи опори залізничних станцій.

Своє гніздо птахи майструють із товстих гілок, вистилаючи середину сіном, мохом, а іноді й знайденими ганчірками чи папером. Хоча новозбудована оселя зазвичай невелика і пласка, лелеки рідко будують нове "з нуля", воліючи роками ремонтувати та надбудовувати старе житло. За десятиліття такої реконструкції гніздо може перетворитися на величезну споруду діаметром до двох метрів та вагою понад тонну.



Як будують гнізда лелеки / Freepik

Цікаво, що лелеки дуже територіальні: вони не люблять близького сусідства і часто проганяють "квартирантів", які намагаються оселитися поруч, хоча інколи можуть утворювати цілі колонії на одному дереві.

