Київський зоопарк показав свіжі світлини рисі Степана, який не поспішає худнути. Кажуть, що над фігурою зірки працює ціла команда спеціалістів, пише "КиївЗоо". Пощастило ж Степану!

Який вигляд зараз має рись Степан

На своїй сторінці у Facebook Київський зоопарк опублікував свіжі світлини тварини. На них Степан розслаблено лежить у своєму гамачку, позуючи перед фотографом. Також є кадри, де Степан грається з гілочкою або показує свою витончену ходу.



Рись Степан грається з гілочкою / КиївЗоо

Наш неймовірний рись Степан насолоджується весняним теплом у КиївЗоо, навіть не здогадуючись, що його мімішні світлини розійшлися мемами у соцмережах. А поки наші дієтологи та фізіотерапевти готують Степана до пляжного сезону, ви можете навідатись та помилуватись цим надзвичайним котиком,

– кажуть в зоопарку.



Як живе рись Степан / КиївЗоо



Рись Степан підкорив мережу / КиївЗоо

Шукайте Степана у фруктовому саду зоопарку та робіть свої класні світлини з цим котиком. А тим часом у мережі вже жартують, що Степан знайшов сенс життя й не дуже поспішає змінювати щось у своїй фігурі. Ось що пишуть:

"Судячи з погляду Степана, він знайшов свій сенс життя, а у спортзали ходіть самі. Рідкісний випадок рисі-круасанчика. Десь у когось із працівників зоопарку в улюбленцях ходить";

"Та він у вас явно холодильники зламує вночі!";

"Всі ми трохи Степан";

"До наступної зими готовий!".

Чому рись Степан не може схуднути?

Як розповів ТСН гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін, певний час Степан жив у господарів, які його дуже сильно загодовували. Неправильне харчування призвело до того, що зараз у Степана є порушення обміну речовин та діабет. Також тварина стерилізована, що теж впливає на вагу.

Робити оперативне втручання тварині не планують, адже за його харчуванням та в цілому за здоров'ям стежить команда спеціалістів. До того ж Степан багато рухається, тому все в комплексі має принести гарні результати.

