Користувачам TikTok добре відомий олень Борис, який живе біля селища Зарічне. Про нього полюбляє розповідати місцева жителька, блогерка Ірина Токміна, яка подружилася з Борисом. Дівчина завжди готує Борису смаколики, не боїться його гладити та зробила з тварини справжню зірку соцмереж. Напередодні стало відомо, що Бориса збила машина і він перебуває у важкому стані.

24 Канал вирішив згадати найвідоміші відео з оленем Борисом, який полюбився мільйонам українців.

Відео з оленем Борисом, який живе на Рівненщині

Олень Борис дуже контактний та охоче йде до людей. Звичайно ж, любить смачно поїсти. Часто заходить по смаколики до Ірини Токміної, яка заздалегідь готує для нього частування: яблука, кабачки та навіть огірки з сіллю.

Іноді Борис приходить до Ірини, щоб просто поспілкуватися. Як от у цьому відео – дівчина запропонувала йому цілий пакет яблук, але він відмовився. Мабуть, просто скучив за звичайним людським спілкуванням.

Наприкінці літа, у серпні, олень Борис покидає село та йде в ліс і до березня не повертається. Там він зимує, потім скидає роги, а потім знову повертається в Зарічне.

За смаколиками та душевним спілкуванням Борис приходить не тільки до будинків людей, а й до магазинів. Олень знає хлібні місця.

Що сталося з оленем Борисом?

Напередодні стало відомо, що Бориса збила машина. Про це розповіла опікунка тварини Ірина Токміна. Інформацію також підтвердив інженер з охорони та захисту лісу Руслан Христюк. Виявляється, близько 19:15 23 березня оленя збили автівкою й покинули помирати на дорозі.

Борис зазнав важких травм і перебуває у критичному стані. У нього поранена задня права нога. Наразі до оленя їдуть спеціалісти зі Львова, щоб зробити рентген. Поліція вже встановила автомобіль, який скоїв наїзд. На місці події видно уламки від розбитих фар, скло і калюжу крові.

