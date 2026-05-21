Якщо ви хоч раз були у Римі, то точно бачили у сувенірних крамницях Calendario Romano з чорно-білими портретами вродливих чоловіків у релігійному одязі. Так от цей сувенір вже понад 20 років залишається головним бестселером у Римі. Туристи та туристки з різних куточків планети везли додому календар з молодими отцями, а насправді це були хлопці, які не мали ніякого стосунку до церкви, пише Associated Press.

Хто насправді позував для знаменитого календаря з кліриками?

Чим ближче до Ватикану, тим частіше можна зустріти цей календар у сувенірних крамницях. Коштує він 8 – 10 євро, хоча на 2027 рік на офіційному сайті календар продають вже за понад 20 євро. Скільки існує календар, стільки ж туристи й думають, що це справжні священники. Невже це все було брехнею?

Календар зі священниками / Фото Calendario Romano

Нещодавно італійська преса, зокрема газета La Repubblica, розкрила таємницю цього проєкту: більшість красенів на сторінках не мають жодного стосунку до церкви, а сам Ватикан офіційно відхрестився від календаря. Там називають його суто приватною ініціативою фотографа П'єро Пацці.

Головним обличчям та незмінною зіркою обкладинки видання став італієць Джованні Галіція. Його юнацьке фото у колоратці використовують з року в рік. До речі, іноді прихильники календаря обурювалися, що власники календаря не змінюють головного героя.



Джованні Галіція в ролі священника / Фото Calendario Romano

Так от, журналісти розшукали цього чоловіка: зараз йому 39 років, він працює бортпровідником і спокійно собі живе у Вероні. Виявилося, що на момент знімання у рідному Палермо йому було всього 17 років. Спільні знайомі запропонували хлопцю позувати у сутані як розвагу, він підписав згоду на використання фото і не взяв за це жодних грошей.

Це була посмішка збентеженої дитини, бо прямо переді мною стояли мої друзі й голосно реготали з мого вигляду,

– згадує Джованні.



Джованні Галіція тоді та зараз / Фото з соцмереж

Сам чоловік не вважає ці світлини обманом і порівнює зйомку з роботою акторів, які грають священників у кіно. Він також дивується, чому його портрети вважають привабливими й додає, що світ часто плутає красу із чуттєвістю. Утім, Джованні охоче приймає компліменти на адресу своєї зовнішності, адже вважає, що мати привабливий вигляд у релігійному вбранні – це неабияке досягнення.

Хто і коли почав видавати календар з привабливими священниками?

Римський календар "гарячих" священників (Calendario Romano), який щороку купують тисячі туристів як культовий сувенір, уперше вийшов у світ у 2004 році, пише The Guardian. Його автор – венеційський фотограф П'єро Пацці, задумував проєкт як безневинну рекламу Рима та Ватикану. До речі, на офіційному сайті календаря навіть є корисні історичні довідки для іноземців та список видатних місць.



Герой Calendario Romano на 2027 рік / Фото Calendario Romano

Уявіть, у часи найбільшої популярності в середині 2010-х наклад календаря сягав 75 тисяч примірників на рік. Насправді сам Пацці ще раніше зізнавався, що часто знімав випадкових людей під час релігійних процесій в Італії та Іспанії, через що іноді траплялися курйози. Наприклад, у 2008 році на сторінку "Березня" випадково потрапив звичайний іспанський рієлтор, якого фотограф зустрів у Севільї в чорній туніці й переплутав зі священником. Самі ж моделі залишаються анонімними, оскільки автор вважає, що релігійний одяг не має бути інструментом марнославства.

Це цікаво! Фотограф П'єро Пацці не дуже любить називати себе саме фотографом. Він каже, що є архівістом або дослідником архівів, пише El Pais. Насправді до появи календаря з кліриками, Пацці часто фотографував котиків, бо дуже сильно їх любить, а також гондольєрів. Саме з цими героями раніше він видавав календар.

