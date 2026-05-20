Рубі Міранда радить цим знакам не озиратися назад, відпустити людей та ситуації, які виснажували, пише Your Tango. Зірки допоможуть вам прийняти правильні рішення.

Рак



Гороскоп для Раків

Після 21 травня вам доведеться попрощатися з чимось або кимось, хто вам більше не потрібен у житті. Вам може бути сумно чи навіть страшно, але це піде вам на користь, Раки. Вам більше не треба зберігати ці відносини та повертати у своє життя щось з минулого. Відпустить ситуацію, яка вас бентежить та почніть жити спокійно.

Діва



Гороскоп для Дів

Нарешті ви згадаєте про власну внутрішню силу, яка допоможе вам впоратися зі всіма справами. Зараз ви розумієте, що зводите себе з розуму речами, які навіть не варті вашої уваги. Настав час змінити мислення. Почніть жити вільно, не завантажуйте себе дрібницями.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Кілька років ви були чимось одержимі, а тепер розумієте, що це абсолютно нічого вам не дає. Час швидкоплинний і не варто витрачати його на те, що не має для вас ніякого сенсу. Нарешті ви зрозумієте, що життя триває тут і зараз. Не гайте ані секунди! Відпускайте зайве!