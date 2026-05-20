Яким буде 20 травня для всіх знаків зодіаку – вже розповів сайт Astrology.

Теж цікаво Час показати себе професійному світу: для 2 знаків зодіаку цей тиждень стане доленосним у кар'єр

Гороскоп на 20 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 травня для Овнів

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ви знову намагаєтеся пробити головою стіну, хоча поруч давно з'явилися відчинені двері. Трохи сповільніться і дозвольте близьким людям приємно здивувати вас своєю турботою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 травня для Тельців

Сьогодні ідеальний час, щоб нарешті вийти в люди. Саме спонтанні зустрічі зараз принесуть вам найбільше натхнення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 травня для Близнюків

Ваша голова кипить від мільйона геніальних ідей, але ви чомусь досі відкладаєте їх у шухляду. Оберіть сьогодні одну найпростішу справу і впевнено доведіть її до фіналу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 травня для Раків

Ви занадто глибоко аналізуєте чужі випадкові слова та шукаєте прихований зміст там, де його немає. Спрямуйте свою емпатію на власні бажання та нарешті потіште себе чимось приємним.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 20 травня для Левів

Світ не перестане крутитися навколо вас, якщо ви хоча б на один день вимкнете режим тотального контролю. Дозвольте собі побути звичайним глядачем, а не головним режисером цього життя.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 20 травня для Дів

Пам'ятайте, що справжня радість ховається у легкому хаосі. Обійміть цей неідеальний світ і просто насолоджуйтеся моментом без жодних чітких планів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 травня для Терезів

Ви так довго зважуєте всі "за" і "проти", що потрібний момент просто проходить повз вас. Довіртеся першому імпульсу, бо саме він зараз виявиться найправильнішим кроком.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 травня для Скорпіонів

Ваша загадковість іноді заважає дорогим людям зрозуміти, що насправді коїться у вас на душі. Не бійтеся сказати вголос те, про що так довго мовчите.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 травня для Стрільців

Буденність намагається затягнути вас у свої тенета, але ваш оптимізм здатен пробити будь-яку сірість. Змініть звичний маршрут або спробуйте нове хобі для отримання яскравих емоцій.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 травня для Козорогів

Ви працюєте над своїми цілями з такою впертістю, ніби звичайний відпочинок – серйозний злочин. Зробіть глибокий вдих, закрийте ноутбук і дозвольте собі полінуватися ввечері.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 травня для Водоліїв

Не витрачайте сили на суперечки, а просто продовжуйте творити свою власну унікальну історію.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 травня для Риб

Ви так часто рятуєте друзів та знайомих від вигаданих бід, що зовсім забуваєте про власні кордони. Навчіться говорити тверде "ні" чужим проблемам, щоб зберегти енергію для особистих перемог.