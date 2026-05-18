Але серед 12 знаків зодіаку є лише два знаки, представники яких зможуть переосмислити своє бачення професійного майбутнього та проявитися на повну, пише Refinery29. Користуйтеся цим подарунком зірок, але і не забувайте про відпочинок.

Дивіться також Чорна смуга відступає: ці знаки зодіаку входять у фазу гармонії

Лев



Гороскоп для Левів

Тиждень відкриває перед вами нові двері у спілкуванні та творчості, що принесе приємне полегшення після важких емоційних роздумів останніх місяців. Меркурій переходить у знак Близнюків і активує сектор дружби та співпраці. Ви можете несподівано відновити зв'язок зі старими знайомими, отримати запрошення в нові компанії або раптово надихнутися ідеями, які нагадають: життя значно більше за ті проблеми, які стресували вас останнім часом.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зараз саме той період, коли люди почнуть більше помічати вашу працьовитість, але цікаво те, що вам тепер менше хочеться уваги заради самої уваги. Зараз вам захочеться більше відпочинку, приватності та моментів, коли можна просто відключитися від зовнішнього світу.

Але вже 20 травня офіційно розпочнеться сезон Близнюків, коли ваше соціальне життя стане ще гучнішим. Наступні чотири тижні будуть наповнені рухом, запрошеннями, нетворкінгом та мозковими штурмами. У цей період звертайте увагу на те, хто саме наповнює вашу нервову систему енергією.

Діва



Гороскоп для Дів

Цього тижня ваш розум нарешті згадає, що за межами нескінченного списку справ існує цілий світ. Меркурій переходить до Близнюків і активує сектор кар'єри та видимості, тому розмови навколо роботи, лідерства, довгострокових цілей і публічного визнання почнуть розвиватися дуже швидко. Вважайте це доленосним періодом у професії. Водночас ви відчуєте жагу до досвіду, який повертає життю сенс: подорожі, навчання або просто перебування серед людей, які надихають інтелектуально.

З 20 травня, з початком сезону Близнюків, прожектори навколо вас стануть ще яскравішими. Наступні чотири тижні можуть принести серйозні зрушення в кар'єрі, професійному статусі та напрямку, в якому ви рухаєтеся публічно. Це дасть потужний поштовх, але й додасть непередбачуваності.

Також ви можете кардинально змінити сферу діяльності, несподівано стати популярними в соцмережах, отримати пропозицію, яка перекреслить усі попередні плани. Уран у Близнюках не терпить застарілих версій успіху. Проявляйте більше готовності оновити своє бачення майбутнього замість того, щоб чіплятися за п'ятирічний план трирічної давнини.