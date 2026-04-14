Відео астронавтки місії Artemis II Крістіни Кох підкорило мережу. В її Instagram воно набрало вже 1,5 мільйона переглядів і дуже багато захопливих коментарів.

Як собака астронавтки Крістіни Кох зустрічав її після розлуки?

На відео спочатку видно, як собака Крістіни Сейді шкрябає зсередини будинку двері й дуже сильно виляє хвостиком, побачивши господарку. А потім астронавтка відкриває двері й з захопленими криками сідає на коліна, щоб обійнятися з улюбленицею. На радощах Сейді не тільки почала гавкати, а й принесла господарці свою улюблену іграшку. Ну яка милота!

Я досі впевнена, що саме я була тою, хто отримав більше радості від цієї зустрічі. Сейді навчила мене усього, що потрібно знати про те, як бути твариною емоційної підтримки. Не очікувала, що це колись знадобиться,

– підписала астронавтка своє відео.

Собака астронавтки Крістіни Кох зустрічає її після місії: дивіться відео

Повернення астронавтів додому стало дуже емоційним та неймовірним. Вперше за останні 50 років люди облетіли Місяць і показали його зворотну сторону. Астронавти місії встановили для людства новий рекорд – подолавши відстань від Землі понад 406 тисяч кілометрів.

Реакція мережі на зустріч астронавтки з собакою

Відео зустрічі Сейді з Крістіною підписники астронавтки не могли залишити без коментарів:

"Сейді навіть не уявляє, яку далеку дорогу ти подолала, щоб знову її побачити. Мені це дуже подобається";

"Матуся повернулася з космосу";

"Я не раз плакала, дивлячись відео, пов’язані з цією місією, але чомусь саме це відео, де ти повертаєшся додому до свого собаки, розчулило мене найбільше";

"Це найзворушливіше відео в історії людства".

Як поводиться собака, який залишився вдома без господаря?

Місія Artemis II тривала 10 днів. Тобто чотирилапий друг Крістіни весь цей час, а то і більше, був без своєї людини. Для собак важлива увага, вони дуже соціальні тварини, пише Blue cross. Щоб ви знали, ваш собака починає хвилюватися, щойно ви йдете. Перші 15 хвилин – найгірші для нього. У ці хвилини ваш пес стає дуже засмученим: може дряпати двері, скиглити, гавкати, щоб переконати вас повернутися.

Після цього йому стає трохи легше, в цей час він може щось поїсти, а також понюхати речі, якими ви пахнете. Ось чому собаки часто розгризають запашні предмети на дрібні шматочки та згортаються калачиком у смітті, щоб утворити навколо себе "бар’єр" вашого запаху для безпеки.

Покарання у цьому випадку не діють, тому що для себе пес не зробив нічого поганого, він лише сумував за вами. Тим більше, що собаки асоціюють покарання з тим, що вони роблять у цей момент. Догана, яка була зроблена через кілька годин вже не спрацює. Якщо ваш волохатий друг погано переносить постійні розлуки з вами, то краще звернутися до зоопсихолога, який підкорегує поведінку.

