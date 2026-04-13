Астрологиня Тереза Рід каже, що у 20-х числах квітня настане період прогресу та змін, пише Almanac. Три знаки зодіаку особливо тонко відчують цей час розквіту та нових можливостей.

Дивіться також Квітневий релакс: хто зі знаків зодіаку має змінити темп уже зараз

Гороскоп для Овнів

Ви будете сяяти у другій половині квітня. Астрологи рекомендують 17 квітня оновити гардероб або імідж, а з 19 кажуть чекати на прибуток. Цього місяця у вас посилиться інтуїція – прислухайтеся до неї, бо вона стане вашим провідником у багатьох успішних справах. Можливі раптові короткі поїздки, які стануть для вас цікавим досвідом.

Гороскоп для Левів

З 19 квітня Сонце переходить у ваш сектор кар’єри – займайте позицію лідера, колеги вас підтримають. Після 25 квітня коло вашого спілкування значно розшириться. Беріть на себе якусь громадську діяльність. По-перше, у вас вийде, по-друге, є шанс зустріти когось у романтичному плані.

Гороскоп для Стрільців

Починаючи з 17 квітня Стрільці можуть чекати на нові перспективні знайомства. На роботі з 19 квітня ви проявите себе як крутий керівник, що може призвести до підвищення. У стосунках очікується максимальна гармонія, але вашій коханій людині варто дати вам більше свободи. Ви захочете подорожувати та не зможете відмовити собі у цьому задоволенні.