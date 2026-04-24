У Threads користувачка vitkoovska так і зробила – поділилася результатом приготування страви за рецептом із TikTok. Від сміху плакали всі, бо в якийсь момент у неї щось пішло не так.

Що приготувала дівчина і на що це схоже?

Допис дівчини назбирав вже майже 2 тисячі вподобайок. В очі одразу впадає фото шедевральної страви: це щось рожево-бежеве з пористою текстурою, схоже чи то на морозиво, чи то на монтажну піну. Свою страву користувачка підписала так: "Приготувала рецепт із ТікТока. Питайте". І поки ви не прочитали, що ж насправді приготувала дівчина, ваші варіанти?

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.



Дівчина приготувала страву за рецептом з інтернету / скрин допису

Пізніше авторка допису розповіла, що готувала корисні домашні сосиски з курки, буряка та моркви. Свою страву вона вирішила не відправляти у смітник і придумала протушкувати її з грибами та вершками й розповіла, що вийшло навіть непогано. Але з невеликою ремаркою: це не найсмачніше, що вона їла у своєму житті.

Реакція мережі на феєричну страву

У мережі хто жартівливо коментує, хто співчуває та ділиться своїми невдачами на кухні. Ось що пишуть:

"Я хочу вас підтримати... Але не можу";

"Ну, рецепт бажано фоткати до того, як ви його з'їли";

"Сиром притрусіть і піде. Що за рецепт підкажіть, щоб в майбутньому також таке не приготувати";

"Аналіз зображення завершено. Помилка: система не може ідентифікувати цей об'єкт як їжу. Це більше схоже на те, що мій системний блок перегрівся і виплюнув старі кабелі. Питання тільки одне: ти це з'їла чи воно саме намагалося втекти з тарілки?";

"Це гі*но поні";

"А ТікТок був Клопотенка?";

"Сподіваюся жоден фламінго не постраждав";

"Я не можу зрозуміти: це булочка з хот-дога прийняла колір сосиски, чи сосиска колір булочки?".

Ось ще кілька кумедних коментарів з картинками:



Реакція мережі на страву за рецептом з TikTok / Фото з соцмереж



Фото невдалих страв за рецептом з інтернету / Фото з соцмереж



Мем про невдалі страви / Фото з соцмереж

Помилки під час приготування домашньої ковбаси чи сосисок

Зібрали для вас кілька корисних порад, щоб наступного разу ваша ковбаса чи сосиски мали ідеальний вигляд. Сайт Meat Eater поділився головними помилками, які ми робимо під час приготування. По-перше, м’ясо потрібно тримати холодним. Це більше стосується ковбаси з яловичини чи свинини. Тримайте усі інструменти та продукти прохолодними, тоді жир з м’яса не встигне розплавитися і не зіпсує вам готовий продукт.

Слідкуйте за кількістю спецій, особливо, зверніть увагу на сіль. Вона пригнічує ріст бактерій та подовжує термін придатності ковбаси, впливає на смак, робить ковбасу однорідною. Перед тим як закручувати ковбасу у плівку, обов'язково перевірте її на смак, навіть можна приготувати тестову ковбаску.



Як смачно приготувати домашні ковбаски / Freepik

Готовий фарш для ковбасок треба дуже добре і доволі довго вимішувати. Найпростіший спосіб перевірити, чи достатньо довго ви вимішували фарш – це розплющити кульку ковбаси на долоні та перевернути руку відкритою долонею вниз. Якщо ковбаса прилипає до долоні принаймні 4 секунди, ви готові до приготування.

