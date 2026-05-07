Астрологиня Вітні Вілл каже, що трьом знакам зодіаку в травні буде найлегше знайти своє кохання, пише Pure WOW. Зірки вже написали для представників цих знаків любовний сценарій, який для кожного розвиватиметься по-своєму.

Козоріг



Ви зараз переживаєте один із найбільш романтичних періодів року, який астрологи називають справжньою історією кохання. Завдяки впливу Меркурія та Марса ви відчуєте небувалу впевненість у собі, що дозволить нарешті взяти ініціативу у власні руки та зробити перший крок назустріч людині, яка вам подобається. Особливо важливий етап розпочнеться після 18 травня, коли планети у секторі партнерства підтвердять, що ваші почуття взаємні та справжні. Зірки радять вам не шукати підступу, а просто увійти в ті двері, які для вас відкриваються.

Рак



Для вас травень стане місяцем, коли ви відчуєте неймовірну прихильність від навколишніх, адже з середини місяця Венера переходить у ваш знак. Це період, коли ви буквально випромінюєте привабливість, що робить вас центром уваги у будь-якій компанії. Якщо ви прагнете зміцнити стосунки, які вже є, або знайти нову глибоку прив’язаність, зірки сприятимуть вашим зусиллям. Особливо зверніть на це увагу у третій декаді травня. Найкращою стратегією для вас буде фокус на щирості та турботі, а ідеальним часом для доленосного побачення стане 28 травня, коли ваші емоції та очікування партнера збігатимуться найгармонійніше.

Риби



Травень відкриває перед вами двері у світ насолод та романтичних пригод, особливо після того, як Венера увійде у ваш сектор радості 18 травня. Ви отримаєте можливість відкласти робочі справи на другий план та повністю зануритися у спілкування з близькою людиною, отримуючи від зірок справжні "солодкі подарунки". Це також вдалий час для прийняття важливих рішень щодо спільного побуту чи переїзду, оскільки ваша інтуїція зараз працює безпомилково. Ви почуватиметеся максимально впевнено та спокійно, що допоможе вам побудувати саме той формат стосунків, у якому ви будете щасливою людиною.