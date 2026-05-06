Астрологиня Рубі Міранда каже, що завдяки цій астрономічній події три знаки зодіаку вирішать відкинути невпевненість, яка заважала їм жити життям своєї мрії, пише Your Tango. Представники цих знаків більше не зможуть залишатися в тіні, очікуючи на порятунок з боку.

Телець



Гороскоп для Тельців

Космічна енергія допоможе вам позбутися у травні невпевненості та увійти з новою силою в потужну еру. Більше ви не дозволите думкам та словам інших керувати вами. Це дуже вплине на вашу самооцінку й посилить вашу потужність.

Лев



Гороскоп для Левів

Леви, не потрібно постійно бути супергероєм. Ви можете бути собою, просто людиною. З цим усвідомленням у травні вам стане набагато легше дихати та рухатися вперед. З відновленням енергії прийде розуміння, що у вас все гаразд.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Перестаньте зосереджуватися на тому, чого ви не можете, бо це лише посилює вашу невпевненість. Насправді ви можете все і навіть більше, якщо дійсно цього захочете. Ваша зосередженість та дисципліна дадуть свої позитивні результати у травні.