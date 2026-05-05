Проте, за словами астрологів, вхід Урана в сузір’я Близнюків офіційно ставить крапку в найскладнішому періоді життя цього знака. Як каже астрологиня Джорджина Істербрук, Уран – це планета раптових змін та її енергія найбільше вдарила по Тельцях, пише Your Tango. Але нарешті, Тельці, найважчий період життя закінчено.

Гороскоп для Тельців

Тельці, офіційно ваш важкий період у житті закінчується. Принаймні, так стверджують астрологи. Для вас настає період легкості, безлічі можливостей та приємної активності. Цей процес уже розпочався наприкінці квітня та на початку травня й остаточно закріпиться найближчими місяцями.

Це буде настільки легко, що можливості почнуть самі йти до рук. Начальники нарешті помітять ваші заслуги, з’являться нові корисні зв’язки, а в життя повернеться довгоочікувана стабільність. Все знову почне набувати сенсу.



Як підготуватися до змін?

Попри позитивні прогнози астрологів, спочатку може бути непросто, Тельці. Ви пережили стільки потрясінь, що зараз важливо зосередитися на стабілізації своєї внутрішньої енергії. Доволі різкий вихід із хаосу може стати стресом, якщо до нього не підготуватися. Пошукайте те, що може приносити вам задоволення та спокій.

Деякі астрологи радять звернути увагу на різні кристали та каміння, що допомагають заземлитися. Найкращий спосіб налаштувати розум на спокій і достаток у 2026 році – це робота з цитрином та натуральним чорним турмаліном. Це допоможе вам почуватися готовими до всього того доброго, що чекає на вас попереду.