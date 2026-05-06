Астрологиня Валері Меса каже, що травень стане справжньою "скороваркою" енергій, пише People. Для трьох знаків зодіаку це означатиме, що їм доведеться нарешті розібратися зі своїми романтичними стосунками, не втратити в них себе та знайти баланс між роботою та коханням.

Терези



Травень кидає виклик динаміці ваших стосунків, особливо коли очікування інших конфліктують з вашими цілями. Вам доведеться вчитися тримати дистанцію та не втрачати себе, намагаючись догодити партнеру. Ваша головна задача на цей місяць – бути вірним собі, не загубитися у думках інших та стосунках з коханою людиною.

Скорпіон



Ваша ідентичність цього місяця розкривається через "дзеркало" ваших стосунків. Можлива боротьба за контроль та спалахи емоцій, коріння яких іде з минулого. Астрологи радять бути чесними з собою, щоб змінити динаміку в парі, а не повторювати старі помилки. Ваша задача на травень – зламати шаблони поведінки та обрати самосвідомість замість захисної поведінки.

Козоріг



Травень випробовує баланс між вашим особистим життям та зобов'язаннями перед іншими. Вам треба подбати про те, щоб знизити напругу вдома. Настає час для встановлення чітких кордонів та прямого розв'язання проблем у стосунках замість того, щоб закриватися в собі. Ваша головна задача на цей місяць – побудувати чесні та прозорі стосунки, не приховуючи думок.