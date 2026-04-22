Під час виступу у фінському місті Лахті стався приголомшливий інцидент. Британський диригент Меттью Голс через свою експресію випадково вибив скрипку з рук солістки Еліни Вяхяля. Відео з цим інцидентом опублікував Sinfonia Lahti Orchestra.

Що сталося під час виступу на музичному фестивалі?

Музичний інструмент, на якому грає Еліна Вяхяла – це рідкісна скрипка Guadagnini XVIII століття. Вона коштує понад 1,35 мільйона доларів, пише The Sun. Під час виступу на сцені диригент так емоційно розмахував паличкою, що в якийсь момент зачепив інструмент Еліни. Скрипка вислизнула з рук скрипальки й полетіла на землю.

Але скрипалька навіть встигла майстерно відреагувати – вона підставила ногу, щоб хоч якось пом'якшити падіння. "Я, мабуть, ніндзя", – пожартувала музикантка пізніше.

Спочатку видно, як Еліна була кілька секунд в ступорі, але вже за мить вона спокійно продовжила гру. Ось це і є справжній професіоналізм!

Диригент вибив скрипку з рук музикантки: дивіться відео

Що було зі скрипкою після її феєричного падіння?

Еліна Вяхяля після цього неймовірного виступу навіть написала цілий допис у себе в Instagram. Вона розповіла, що зараз зі скрипкою все добре, але без допомоги спеціаліста не обійшлося.

Скрипку ретельно оглянув майстер Яркко Ніємі. Жодних тріщин чи навіть подряпин, нічого не зламано. Верхня дека трохи відійшла від обичайки – це запобіжний захід у разі різких перепадів вологості чи тиску, що допомагає уникнути тріщин. Її вже поставили на місце та склеїли,

– каже скрипалька.



Скрипалька Еліна Вяхяля з майстром інструментів / Фото з інстаграму музикантки

Вона також додала, що спільне виконання музики з Sinfonia Lahti та диригентом Меттью Голсом було для неї неймовірним задоволенням та натхненням. Скрипалька назвала диригента музикантом найвищого рівня і вже чекає нового спільного виступу.

Реакція мережі на падіння скрипки

Підписники Еліни та усі, хто бачив це епічне падіння інструмента, активно обговорювали це у мережі. Ось що пишуть:

"Добре, що все закінчилося чудово, бо на це було боляче дивитися";

"Апдейт про скрипку, який нам був потрібен";

"Ми дуже раді, що зі скрипкою все добре і головне, що з тобою нічого не сталося";

"Ти мала дуже переляканий вигляд на відео. Видно було, що ти шокована";

"Коли я побачив це відео, я зблід від жаху, що скрипка могла розбитися вщент".

Легендарний виступ Прінса під зливою

Чомусь згадався один виступ американського музиканта Прінс на Super Bowl у 2007. Це не зовсім історія про зламаний музичний інструмент чи інструмент, який розбивали на сцені, але випадок вартий того, щоб його згадати. 4 лютого 2007 року на стадіоні "Долфін" Прінс вийшов на сцену, коли вже йшов сильний дощ. Але музикант був готовий виступити попри негоду, пише Rolling Stone.

Коли продюсер шоу запитав Прінса, чи готовий він та його гурт до виступу, музикант відповів "Можеш зробити так, щоб дощ ішов сильніше?". Далі відбувся неймовірний 12-хвилинний сет. Легендарна сцена сталася наприкінці виступу. Під час виконання "Purple Rain" під зливою гітара Прінса була настільки мокрою, що існував реальний ризик ураження музиканта струмом. Однак інструмент витримав, і Принс перетворив це на один із найкращих виступів в історії не тільки Super Bowl, а і взагалі у музичній сфері.

Виступ Прінса на Super Bowl 2007: дивіться відео

