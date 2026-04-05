Бренд Hellman’s нарешті дав відповідь на питання, яке мучило інтернет цілих 25 років. Все почалося з мультсеріалу "Губка Боб", де морська зірка Патрік наївно запитав: "А майонез – це інструмент?". Тепер науковці з Університету Нортумбрії кажуть впевнене "так", розповідає New York Post.

Як дослідження довело, що майонез – це музичний інструмент?

Група експертів під керівництвом доктора Рейчел Дуркін провела справжнє дослідження. Вони з’ясували, що майонез відповідає всім критеріям, за якими класифікують музичні інструменти. До речі, це дослідження було замовленням британського креативного агентства Ogilvy спеціально для марки Hellmann's. Така собі креативна реклама з корисним підтекстом. Виявилося, що звуки, які видає майонез, не випадкові – вони залежать від його структури як емульсії. Майонез можна бити, стискати, шкребти чи наливати, і кожен такий рух створює контрольований звук.

Дослідження чогось на кшталт майонезу – це не просто розвага. Це змушує нас думати набагато креативніше про те, чим може бути музика,

– каже Дуркін.



Майонез визнали музичним інструментом / Creative salon

Цікаво, що майонез у банці та у пластиковій пляшці звучить по-різному. Це робить його навіть універсальнішим за деякі класичні інструменти. Щоб довести це на практиці, бренд разом із музикантом Енді Артуром Смітом навіть випустили трек, повністю створений із "майонезних" звуків.

Як друкарська машинка стала музичним інструментом?

Майонез – не єдиний доволі дивний інструмент. Хоча з наступним предметом все більш-менш зрозуміло. Ще у 1917 році композитор-ексцентрик Ерік Саті зробив друкарську машинку повноцінним учасником оркестру у балеті "Парад", пише Steemit. Разом із Пабло Пікассо він хотів спровокувати скандал, витягнувши на елітну сцену звуки звичайного побуту – поруч із машинкою "грали" навіть пляшки з-під молока та пістолет. Саті настільки розлютився на критиків за їхні негативні відгуки, що одного з них навіть обізвав у листі "музичною нездарою", за що отримав вісім днів арешту.

Сьогодні це соло на клавішах друкарської машинки вважається класикою авангарду, хоча воно й вимагає від музиканта ювелірної точності. Відомий перкусіоніст Мартін Брайншмід повторив досвід Саті та довів, що вчасний дзвінок каретки та ритмічний стукіт друкарської машинки в руках професіонала перетворюють звичайне клацання на справжній музичний шедевр.

