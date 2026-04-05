Бренд Hellman's наконец-то дал ответ на вопрос, который мучил интернет целых 25 лет. Все началось с мультсериала "Губка Боб", где морская звезда Патрик наивно спросил: "А майонез – это инструмент?". Теперь ученые из Университета Нортумбрии говорят уверенное "да", рассказывает New York Post.

Как исследование доказало, что майонез – это музыкальный инструмент?

Группа экспертов под руководством доктора Рэйчел Дуркин провела настоящее исследование. Они выяснили, что майонез соответствует всем критериям, по которым классифицируют музыкальные инструменты. Кстати, это исследование являлось заказом британского креативного агентства Ogilvy специально для марки Hellmann's. такая себе креативная реклама с полезным подтекстом. Оказалось, что звуки, которые издает майонез, не случайны – они зависят от его структуры как эмульсии. Майонез можно бить, сжимать, скрести или наливать, и каждое такое движение создает контролируемый звук.

Исследование чего-то вроде майонеза – это не просто развлечение. Это заставляет нас думать гораздо креативнее о том, чем может быть музыка,

– говорит Дуркин.



Майонез признали музыкальным инструментом / Creative salon

Интересно, что майонез в банке и в пластиковой бутылке звучит по-разному. Это делает его даже более универсальным, чем некоторые классические инструменты. Чтобы доказать это на практике, бренд вместе с музыкантом Энди Артуром Смитом даже выпустили трек, полностью созданный из "майонезных" звуков.

Музыкант создал композицию с помощью майонеза: смотрите видео

Как печатная машинка стала музыкальным инструментом?

Майонез – не единственный довольно странный инструмент. Хотя со следующим предметом все более-менее понятно. Еще в 1917 году композитор-эксцентрик Эрик Сати сделал печатную машинку полноценным участником оркестра в балете "Парад", пишет Steemit. Вместе с Пабло Пикассо он хотел спровоцировать скандал, вытащив на элитную сцену звуки обычного быта – рядом с машинкой "играли" даже бутылки из-под молока и пистолет. Сати настолько разозлился на критиков за их негативные отзывы, что одного из них даже обозвал в письме "музыкальной бездарностью", за что получил восемь дней ареста.

Сегодня это соло на клавишах пишущей машинки считается классикой авангарда, хотя оно и требует от музыканта ювелирной точности. Известный перкуссионист Мартин Брайншмид повторил опыт Сати и доказал, что своевременный звонок каретки и ритмичный стук печатной машинки в руках профессионала превращают обычный щелчок в настоящий музыкальный шедевр.

Игра на пишущей машинке с оркестром: смотрите видео

