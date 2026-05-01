Виявляється, що студентів університету імені Моханлал Сухадії в місті Удайпур тероризує дика тварина, передає NDTV. Це була білка, яка напала вже на 20 людей, включаючи декана.

Дивіться також В Одесі врятували черепашку з-під завалів: вона провела там майже тиждень

Як білка тероризувала цілий університет?

Головним місцем нападів білки став шлях до кафедри психології. Люди навіть тепер бояться ходити цими дорогами. Студенти кажуть, що білка діє блискавично та без жодних провокацій. Вона одразу стрибає на перехожих і швидко втікає назад на дерева. Ну, розважається так тваринка, що не зрозуміло? Хоча... не смішно.

Адміністрація університету навіть провела розслідування й підозрює, що тварина облаштувала гніздо неподалік від їхнього закладу. Скоріше за все, білка в такий агресивний спосіб захищає свою територію від будь-кого, хто проходить повз. Також причиною агресії може бути часткова сліпота тварини, реакція на певні кольори або гостре відчуття небезпеки з боку людей.

Білка нападає на студентів факультету психології: дивіться відео

І якщо спочатку це були поодинокі випадки нападів, то зараз це стало вже системою. Білка-серійниця напала вже на 20 людей. Декан факультету навіть постраждав. Довелося викликати рятувальні команди, які двічі намагалися спіймати гризуна, проте хитрій тварині щоразу вдавалося оминути пастки.

У різних місцях встановлювали клітки, але розумна тварина зуміла їх уникнути та щоразу втікала. Як наслідок, видано суворі інструкції негайно повідомляти владу, щойно білку помітять знову,

– розповів заступник декана Навін Навана.

А тим часом фахівці з департаменту тваринництва намагаються заспокоїти студентів. Кажуть, що укуси білок не несуть ризику зараження сказом, проте наполягають на обов’язковому щепленні проти правця.

До речі, судячи з відео, це незвична нам всім руда білка, а пальмова білка, яка чимось схожа на бурундука. Вони якраз живуть в Індії та на Шрі-Ланці. Зовнішньо вони вирізняються тим, що на спинці у них є білі смужки.

Ведмідь тримав у заручниках чоловіка

З цією білкою згадалася одна історія, яка сталася у 2021 році на Алясці. Кілька ночей поспіль ведмідь гризлі тероризував чоловіка, пише The New York Times. Але і чоловік знайшов, де оселитися – у гірничому таборі приблизно за 40 миль від міста Ном. Тобто навколо нього були лише гори, поля та водойми. Це була ізольована та сувора місцина.

Одного дня до чоловіка прийшов ведмідь, схопив його і потягнув до річки. Чоловік зміг відбитися від тварини пістолетом і сховатися у своїй хатині. Але ведмідь не збирався відступати. Він прийшов знову і так цілий тиждень – ведмідь щоночі повертався, виривав двері та намагався дістатися до чоловіка.

Врешті-решт потерпілого врятував екіпаж берегової охорони США. Це сталося абсолютно випадково. Пілоти змінили курс лише на одну милю, щоб оминути хмари. В якийсь момент вони помітили на даху хатини написи SOS та "Help me". А потім вони побачили чоловіка, який махав руками. Коли допомога нарешті прийшла, у чоловіка майже закінчилися патрони, він мав травми ноги та тулуба, був повністю виснажений від браку сну та страху. Його направили до лікарні.

Які ще цікаві новини варто прочитати?

У Великій Британії жінка знайшла у своєму будинку незвану гостю. В будинку Емі Фуксії Шоу йшов ремонт і під новою підлогою непомітно сховалася лисиця.

А в одному з австралійських аеропортів у сувенірну крамницю пробрався дикий опосум. Тваринка вирішила відпочити серед плюшевих звірів. Опосума випадково помітили відвідувачі.