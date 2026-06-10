Користувачка Threads irynochka99999, мабуть, також зараз планує свою відпустку і шукає варіанти, які їй би підійшли по бюджету. І ось у своїх пошуках вона натрапила на один з готелів, що розташований у Буковелі. Ірина була вражена сама, а потім і шокувала мережу своєю знахідкою.

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Українка шокована ціною відпочинку в Буковелі

Мова йде про готель "Красна поляна Family Club Resorts", що розташований в Івано-Франківській області, у селі Поляниця. Жінка опублікувала скрин з сайту Booking.com, на якому видно, що відпочинок з 8 по 13 серпня коштує 500 тисяч гривень.

Мій шок в шоці. Без перельоту, без опції "Все включено". Дешевше полетіти в Домінікану,

– написала користувачка.



Українка шокована ціною готелю у Буковелі / Скрин допису

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Допис активно набирає перегляди та вподобайки. Прискіпливі користувачі кажуть, що це помилка і хтось випадково додав зайвий нуль. Ось що пишуть:

"Мені здається нуликом помилились";

"Там немає таких цін, відпочивали там два рази за дуже приємною ціною. І при тому, що там дійсно все включено";

"Відпочивала там в березні. Зайдіть на їхній сайт та ознайомтесь з цінами. Все там ок. То Букінг з глузду зʼїхав";

"Дякую хоч ліжечко дадуть";

"Або ви дописали 0, або сісадмін помилився".

На тред відреагували й у самому готелі, залишивши коментар: "Та ну ні, до нас не треба 4 пачки деняг, ми не працюємо з Букінгом, тому там стоїть "будь-який" тариф. До нас можна зателефонувати, написати у директ або на сайті лишити заявку. До речі, у нас таки all-Inclusive".

Звісно, ми також перевірили ціни на сайті готелю і з'ясували, що найвищою наразі ціною є 130680 гривень за лофт при заїзді з 30 червня.



Ціни в готелі "Красна поляна" / Скрин з офіційного сайту

Ми також перевірили профіль готелю на Booking і дійсно покращені апартаменти з одним двоспальним ліжком у спальні та одним диваном у вітальні нібито коштують 400 тисяч гривень за 4 ночі. Букінг, зробіть щось з цим.

Як відпочити бюджетно

А якщо у вас дуже обмежений бюджет на відпочинок, тоді вам знадобиться історія, яку нещодавно опублікував 24 Канал. У тому самому Threads дівчина спитала, де цього літа можна відпочити за 96 гривень. І на неї посипалися варіанти від турботливих користувачів.

Хтось радив залишатися вдома на дивані чи відпочити на балконі, хтось пропонував поїхати до себе у село, хтось писав доволі непогані варіанти, як навіть з таким обмеженим бюджетом відпочити та змінити картинку перед очима.