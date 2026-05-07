Напередодні конкурсу 24 Канал вирішив згадати найкумедніші та найдивніші виступи та події, які відбувалися на Євробаченні різних років. Згадаємо дивного індика-співака на сцені, неочікувану появу мавпи, розбиті кришталеві мікрофони та інші випадки. Як пише Ticketmaster Discover, Євробачення – це дивне та чудове місце, зазвичай і те, й інше одночасно.

Найкумедніші та дивні виступи на Євробаченні

У 2008 році Ірландія вийшла на сцену конкурсу з лялькою – це був індик, на ім'я Дастін. Індик буквально був головним персонажем на сцені, солістом свого гурту. У своїй пісні він незграбно благав Європу проголосувати за нього. Інші учасники гурту були одягнуті у яскраві костюми, все це мерехтіло на сцені й мало дуже незвичайний вигляд. Тоді цей номер здивував публіку й вже увійшов в історію конкурсу як найбільш сюрреалістичний момент. До речі, Дастін був популярним персонажем ірландського дитячого телебачення ще з 1980-х років, але для решти Європи він був просто лялькою, яка неочікувано стала співаком.

Ірландія на Євробаченні-2008: дивіться відео

Горила зіпсувала виступ Італії. Принаймні так починалися новини щодо Євробачення у 2017 році. Розповідаємо, як все було. Франческо Габбані вийшов на сцену зі своєю піснею "Occidentali’s Karma". Вона яскрава, енергійна. Франческо співав за стійкою з мікрофоном, у нього були бек-вокалісти. Доволі звичайний для Євробачення виступ. Поки неочікувано на сцену не вибіг несподіваний гість. Це була людина у костюмі горили. Габбані, здається, спочатку навіть його не помітив, тому багато хто з глядачів подумав, що це пранк. Але горила виконувала схожі зі співаком рухи, тому швидко стало зрозуміло, що це спланований хід.

Італія на Євробаченні-2017: дивіться відео

В історію Євробачення увійшов виступ Румунії у тому ж 2017 році. Виступ Ілінки та Алекса Флоря запам’ятався глядачам як один із найпозитивніших та водночас найхимерніших номерів. У мережі казали, що вони поєднали непоєднуване: традиційний альпійський йодль у виконанні Ілінки з сучасним репом та попроком у виконанні Алекса. Вишенькою на торті став незграбний поцілунок наприкінці виступу.

Румунія на Євробаченні-2017: дивіться відео

Чим ще запам'яталося Євробачення за всю історію?

Переможці Євробачення не один раз розбивали свої заслужені трофеї – кришталевий мікрофон, який символізує перемогу. Це водночас і сумна, і яскрава подія. Одні з нещодавніх випадків – це коли переможці Євробачення-2024 Nemo розбили свій кубок просто на сцені. І наступного року представник Австрії JJ також розповів, що його кубок розбився, коли лежав у загубленій валізі.

На сцені Євробачення відбувалися різні кумедні речі, вони були і неочікуваними, і ретельно спланованими. Наприклад, у 1985 році ведуча конкурсу загубила на сцені спідницю. Вона виходила з-за лаштунків й зачепилася спідницею за декорації. Спочатку у всіх був шок, але потім стало зрозуміло, що це спланована сцена.

Ведуча загубила спідницю на сцені Євробачення-1985: дивіться відео

А от зовсім неспланована сцена відбулася у 2010 році під час виступу Іспанії. Тоді скандально відомий пранкер Джиммі Джамп вискочив на сцену під час виступу іспанського співака Даніеля Діхеса. Джиммі вдерся на сцену в червоній каталонській шапці та почав впевнено танцювати разом із балетом. Але це тривало недовго. Даніелю, здається, сподобалося. Ще б! Завдяки Джиммі він точно запам'ятався публіці.

Джиммі Джамп вискочив на сцену Євробачення-2010: дивіться відео

Для довідки! Євробачення у 2026 році відбудеться в австрійській столиці Відні. Перший півфінал призначено на 12 травня, другий півфінал відбудеться 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня, повідомляє офіційний сайт конкурсу. Це буде 70-й, ювілейний конкурс. Відень прийматиме його вже втретє, після того, як отримував цю честь у 1967 та 2015 роках. Цього року на Євробачення повертаються Болгарія, Румунія та Молдова після перерви. Букмекери вже давно зробили свої прогнози щодо можливого переможця. Наразі на першому місці у їхній таблиці перебуває Фінляндія.

Цікаві факти про Євробачення, які були вам невідомі

Єврофани, напевно, знають про цей пісенний конкурс майже все, проте деякі факти навіть їм можуть бути невідомі. Зібрали для вас найцікавіші:

Фінляндії довелося чекати 44 роки з моменту свого дебюту в 1961 році, щоб здобути свою першу перемогу, пише Eurovision World;

у Євробаченні-2026 беруть участь 35 країн – це найменша кількість учасників з часу запровадження півфіналів у 2004 році;

а найбільша кількість країн-учасниць становила 43 у 2008, 2011 та 2018 роках;

на першому в історії конкурсі пісні, що відбувся у 1956 році, Люксембург попросив Швейцарію проголосувати від його імені. І переможцем стала Швейцарія;

Норвегія виграла конкурс у 1995 році з піснею "Ноктюрн". Вона містила лише 24 слова і мала довгі скрипкові соло;

пісенний конкурс завжди починається з фанфар "Prelude du Te Deum", які були написані Марком-Антуаном Шарпантьє.

наймолодшою переможницею в історії конкурсу стала 13-річна Сандра Кім з Бельгії, яка перемогла на Євробаченні 1986 року.

Які українські зірки виступлять на Євробаченні-2026

Цьогорічне євробачення не залишиться без виступів наших зірок, зокрема, єврофанів потішать Руслана і Вєрка Сердючка. Нагадаємо, що Руслана перемогла на пісенному конкурсі у 2004 році зі своїми "Дикими танцями", а Вєрка Сердючка посіла друге місце з хітом Dancing Lasha Tumbai у 2007 році. Вєрка хоч і не перемогла, але дуже запам’яталася глядачам своїм епатажним образом та запальними танцями.

Крім того, на Євробаченні-2026 запросили виступити й інших учасників конкурсу з різних років. На сцену вийдуть, зокрема, Еріка Вікман, Lordi, Міріана Конте та інші.