63-річна пенсіонерка живе в окрузі Таскола в штаті Мічиган. Вона дуже полюбляє грати у лотерею й охоче витрачає на білет усього один долар. Нещодавно жінка виграла 3,98 мільйона доларів, сама того не очікувавши, розповідає Huron Daily Tribune.

Як американка виграла джекпот у 4 мільйони доларів?

Американка, яка вирішила залишитися анонімною, багато років грала з чоловіком у лотерею. Скільки саме квитків вона купила за цей час – невідомо, але підозрюємо, що багато. Тим більше, що білет коштує лише 1 долар.

І ось вона вчергове купила лотерейний білет у крамниці Bryan’s Market у місті Норт-Бренч. Наступного дня жінка отримала повідомлення від родича: мовляв, саме в цьому магазині хтось зірвав джекпот. Спочатку вона поставилася до цього скептично, адже шанси на перемогу здавалися мізерними, проте все ж вирішила перевірити власні квитки через мобільний додаток. Коли на екрані раптово з’явилася сума 3,98 мільйона доларів, переможниця не змогла стримати сліз від шоку та радості. Виявляється, жінка вгадала всі шість чисел – 17, 25, 34, 37, 39 та 42.

Замість того, щоб розтягувати виплати на багато років, жінка обрала варіант одноразової виплати суми, яка після сплати всіх податків склала близько 2,7 мільйона доларів.



Як жінка у США стала мільйонеркою / Pexels

На що витратить виграшні гроші американка?

Попри раптове багатство, новоспечена мільйонерка не планує гучних вечірок чи розкішного життя. Її плани цілком приземлені та практичні: жінка хоче нарешті закрити всі фінансові питання, що накопичувалися роками, погасити рахунки та просто забезпечити собі й родині спокійне та комфортне майбутнє.

Яким є найбільший виграш у лотереї?

Найбільший лотерейний джекпот в історії (розіграш Powerball) було виграно 7 листопада 2022 року, пише The New York Times. Щасливий білет продали на сервісній станції Joe’s Service Center в Альтадені, штат Каліфорнія.

Лише 14 лютого 2023 року представники лотереї Каліфорнії оголосили ім’я переможця – ним виявився Едвін Кастро. Проте, на прохання чоловіка, жодної іншої інформації про нього більше не розголошували.

