Є щось магічне, коли картина чи скульптура стає продовженням ландшафту, пише Street Art Utopia. І ці дивовижні фотографії доводять, що не завжди втручання людини у природу буває нищівним.

10 випадків, коли мистецтво гармонійно вписується у природу

І перша неймовірна світлина прилетіла до нас з Нью-Йорка. Це робота художниці OGMillie, яку вона створила спільно зі студією ботанічного дизайну Floratorium. Мурал знаходиться на даху будинку та є яскравою оазою посеред кам'яних джунглів.



Мурал OGMillie у Нью-Йорку / Фото з соцмереж

А це Nuxuno Xän перетворив звичайний стовбур дерева на шевелюру людини. Класна та оригінальна робота, яка оживляє вулицю.



Мурал Nuxuno Xän, коли чоловік поправляє зачіску / Фото з соцмереж

У провінції Еквадору Імбабура Ель Десертор створив мурал, який був призначений саме для цього місця. Мабуть, художник не один рік виношував цю ідею, щоб гармонійно вписати її в навколишнє середовище.



Мурал Ель Десертор в Еквадорі / Фото з соцмереж

У Бразилії Фабіо Гомес Тріндаде полюбляє розміщувати портрети під кущами з квітами та деревами. Таким чином листя чи квіти стають волоссям намальованих облич.



Вуличний портрет дитини Фабіо Гомес Тріндаде / Фото з соцмереж

Джон Форман з Уельсу створює з природних каменів такі оригінальні скульптури. Цікаво те, що його роботи можуть змінюватися під впливом припливів, відливів чи вітрів.



Скульптури з каміння Джона Формана / Фото з соцмереж

А ці руки, що ніби підтримують та оберігають дерево створив Лоренцо Квінн в Італії. Без додаткових слів зрозуміло, що це скульптура про турботу про навколишнє середовище та екологічну відповідальність.



Скульптура з руками Лоренцо Квінна / Фото з соцмереж

А цю милашку намалював Девід Зінн у США. Девід вміє знаходити чарівність навіть у тріщинах тротуару. Він часто залишає своїх кумедних крейдяних персонажів на парканах, сходах, стінах будинків, перетворюючи крихітні куточки світу на чарівні сценки.



Малюнок Девіда Зінна у США / Фото з соцмереж

Ця скульптура розмістилася у Бельгії. Гігантська прищіпка належить Мехмету Уйсалу. Турецький художник розмістив її парку в Льєжі. Він перетворив повсякденний предмет на незвичайний артоб'єкт.



Прищіпка Мехмета Уйсала / Фото з соцмереж

Ева Ґертлі та Бет Хубер зі Швейцарії створили гігантську кам’яну руку, що ніби проростає з землі. Це також потужний символ відповідальності, захисту та турботи про природу.



Скульптура у вигляді руки, що проростає з землі / Фото з соцмереж

Ця дивовижна дерев'яна скульптура знаходиться у Мексиці. Її створив Даніель Поппер, як і багато інших дивовижних масштабних скульптур. Ця фігура у місті Тулум запрошує пройти крізь її груди й опинитися у пишному та дивовижному світі зелені.



Скульптура Даніеля Поппера з древа / Фото з соцмереж

Що таке Land art та коли він з'явився

Мистецтво, яке створюється просто на вулиці, на природі, у ландшафті і яке неможливо перенести у приміщення називається Land art (ленд-арт). Цей напрям ще називають мистецтвом землі й виник він у 1960 – 1970-х роках як частина великого руху концептуалізму, пише музей Tate. Головна фішка мистецтва – вийти за межі майстерні та створювати роботи безпосередньо в ландшафті. Найвідомішим прикладом такого мистецтва є "Спіральна дамба" Роберта Смітсона, яка збудована посеред Солоного озера в США у 1970 році.



Спіральна Дамба Роберта Смітсона / Фото з соцмереж

Підходи художників до роботи з природою суттєво відрізнялися між собою. Одні використовували важку техніку для переміщення тонн ґрунту, щоб змінити рельєф, тоді як інші залишали ледь помітні сліди. Наприклад, Річард Лонг просто витоптував стежки, створюючи тимчасові позначки на землі власними кроками. Ну, це ж геніально!

Оскільки такі твори неможливо перенести до музею, автори документували їх за допомогою детальних фотографій та мап. Ці матеріали потім вони виставляли в галереях як єдине підтвердження існування артоб'єкта.

Підводні скульптури Джейсона де Кайрес Тейлора

Згадати ленд-арт і не згадати Джейсона де Кайрес Тейлора та його цілі підводні парки скульптур – це мистецький гріх. Цей британський скульптор, а також інструктор з підводного плавання, підводний фотограф та еколог вважається засновником руху підводних музеїв, повідомляється на його сайті.

За своє довге та цікаве мистецьке життя Джейсон занурив під воду понад 1200 скульптур з бетону, які потім ставали штучними рифами, обростаючи водоростями та коралами. Його інсталяції – про актуальні екологічні теми, зокрема, про надзвичайну кліматичну ситуацію, екологічний активізм та про здатність природи відновлюватися.



Підводний музей Джейсона де Кайрес Тейлора / Фото Under water sculpture

Найкращі куточки світу, які вражають красою

А іноді природі не потрібні ніякі додаткові артоб'єкти, щоб вражати красою, бо природа – це і є вже мистецтво. Нещодавно 24 Канал розповідав вам про найкращі куточки світу, що вражають. Вам варто відвідати їх у 2026 році. Зокрема, відправляйтеся до Ірландії, до Західного Корка – це мальовничий регіон, в якому знайдете затишні села та неймовірні пейзажі. А в Угорщині є невелике містечко Ліллафюред, яке розмістилося серед гір та має неймовірні водоспади й сади.



Місто Ліллафюред / Фото з соцмереж

За стародавніми лісами та дикими поні можна поїхати до англійського Нью-Фореста, а за серпантинами серед гір – до В'єтнаму, в місто Хазянг. А взагалі очолює рейтинг наймальовничіших місць гірський регіон Пікос-де-Європа в Іспанії. Яка ж там краса!