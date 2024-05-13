Відомо, що чоловік вигравав значні призи у період з 1993 по 2010 рік.

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Поради, що допоможуть виграти у лотереї

Щасливчик радить вибирати власні номери і дотримуватися їх кожен раз. Це може здатися нескладним, але за його словами, це може збільшити ваші шанси на виграш. Він наголошує на необхідності встановлення бюджету для гри в лотерею. Це допоможе уникнути непередбачуваних витрат і підтримувати здорову фінансову дисципліну. Чоловік підкреслює, що ніколи не варто використовувати гроші, призначені на орендну плату або на необхідні продукти, щоб купити квиток. Це важливо для збереження стабільності вашого життя.

За словами Річарда Лустіга, ці поради можуть зробити лотерею більш доступною і можливо навіть збільшити шанси на виграш.

Раніше ми писали, що у США одразу 5662 людей виграли джекпот у лотерею, вибравши комбінацію 6-6-6. Так, білет вартістю 50 центів приніс головний приз у розмірі 250 доларів, а інший білет за 1 долар – 500 доларів.