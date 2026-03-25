Після смерті батька у 2010 році Шон вирішив продовжувати справу батька, але блокнот з виграшними номерами десь загубився, пише The Sun. Знайти його вдалося лише нещодавно, під Різдво минулого року. Чоловік вирішив, що це знак, і знову почав викреслювати у білеті батьківські номери.

Якими були виграшні номери у британській лотереї?

Батько Шона, Джеймс, грав у лотерею щотижня з 1994 року аж до своєї смерті. Його незмінна комбінація (6, 20, 34, 38, 47 та бонусна куля 4) була дбайливо записана у старенькому записнику.

Те, що тато вибрав ці числа багато років тому, просто неймовірно. Це чудовий зв’язок із пам'яттю про нього,

– каже щасливчик.

Як Шон Гейз дізнався про свій виграш

Шон відпочивав із дружиною Сарою у пабі й вирішив перевірити, чи не став він мільйонером. Спроба підтвердити результат перетворилася на справжній квест через поганий зв’язок у старій будівлі.

"Мені довелося дзвонити в Національну лотерею, щоб підтвердити виграш, але сигнал був жахливий. Я відчайдушно бігав залом, намагаючись знайти мережу, щоб мене почули", – згадує чоловік.

Попри труднощі зі зв’язком, Шон почув, що виграв величезну суму – 1 мільйон фунтів. Цей момент, каже чоловік, він ніколи не забуде.



Британець виграв у лотереї мільйон / National Lottery

На що британець планує витратити гроші?

Попри величезну суму чоловік, який є працівником фірми з виготовлення електроніки, не збирається покидати роботу. Найбільша його та дружини мрія – нарешті змінити орендоване житло на власний будинок із садом. Також пара планує оновити авто та відправитися в омріяну подорож навколо світу.

Яким є найбільший виграш у Великій Британії?

Перший розіграш Національної лотереї відбувся 19 листопада 1994 року. Тоді за розіграшем у прямому ефірі спостерігало 22 мільйони людей. З того часу чимало людей ставали справжніми мільйонерами завдяки лише лотерейному білету.

За всю історію Національної лотереї 15 гравців виграли джекпот понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, пише The Independent. У 2022 році анонім зірвав найбільший на сьогодні виграш – рекордний джекпот EuroMillions у розмірі 195 мільйонів фунтів стерлінгів.

За ці гроші він міг би придбати 11 літаків Boeing 747, 23 підводні човни, футбольний клуб або розкішний будинок, оснащений паровою лазнею та басейном, кінозалом і повністю обладнаною професійною кухнею.

