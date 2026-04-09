Житель Меріленда вперше у житті вирішив купити лотерейний білет, і вдача новачка принесла йому 50 тисяч доларів, пише UPI. Все життя мешканець Кейтонсвілля ставився скептично до лотерей.

Дивіться також Британець виграв у лотереї мільйон: щасливі числа йому підказав покійний батько

Чому американець-скептик купив лотерейний білет?

Отже, жив собі спокійно американець-скептик, який ніколи в житті не грав у лотерею і вважав це дурнею. Аж раптом якось на заправці у Мілфорд-Міллі він побачив, як інший покупець отримав виграш у 400 доларів. Той чоловік на радощах просто подарував скептику 5 доларів. І що ви думаєте? Наш герой вирішив витратити їх на білет для своєї дружини – вона, на відміну від нього, любить азартні ігри.

Чоловік обрав миттєву лотерею Mosaic Money за ті самі 5 доларів. Пара стерла захисний шар після вечері й не повірила своїм очам – білет виявився виграшним на суму 50 тисяч доларів.



Чоловік купив виграшний білет у лотереї / Maryland Lottery

Подружжя планує витратити гроші на перший внесок за новий будинок. Сам переможець назвав цей випадок справжнім дивом і заявив, що більше купувати лотерейні білети не збирається.

Скептик виграв 22 мільйони доларів

А як вам ще один скептик, який також вважав лотерею повною дурнею. Роберт Уоміні виграв 22 мільйони у лотереї й ця історія стала однією з найгучніших евер. Роберт Уоміні – доктор математичних наук і називав гру в лотерею жахливою інвестицією, пише SF Gate. Математик був переконаний, що купувати білети заради заробітку – це дурість, і така розвага має сенс лише як дозвілля. Проте саме його "безглузді" номери принесли йому джекпот у розмірі 22 мільйонів доларів. Історія сталася ще наприкінці 90-х років.

Попри величезні гроші, Уоміні не планував змінювати спосіб життя. Він був задоволений своєю старою автівкою, не любив подорожувати та збирався залишитися на поточній роботі. Коротко кажучи, виграш його не вразив.

Знаєте, що він зробив, отримавши гроші? Першим ділом переможець вирішив змінити номер телефону, щоб уникнути нав'язливих консультантів та раптово знайдених старих друзів. Також він планував пожертвувати 1 мільйон доларів факультету математики Каліфорнійського університету в Берклі на честь свого улюбленого викладача.

Які ще цікаві новини про лотерею прочитати?