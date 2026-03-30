Житель міста Гемптон, що у штаті Вірджинія, Прентіс Дуглас став справжньою зіркою місцевої лотереї Pick 4. Він зумів зірвати куш у дуже незвичайний спосіб, пише Virginia Lottery. Чоловік не просто вгадав комбінацію, а зробив це 20 разів в одному розіграші.

Що допомогло чоловікові виграти?

Можна сказати, що чоловіку не просто пощастило, а він знав кілька секретів. По-перше, він грає в Pick 4 щодня. Також у Прентіса є залізне правило – він завжди обирає одну й ту саму послідовність цифр: 3-2-3-8. Цього разу, завітавши до крамниці 7-Eleven, чоловік вирішив не розмінюватися на дрібниці й придбав одразу 20 ідентичних квитків на один розіграш.

Коли результати було оголошено, виявилося, що його улюблена комбінація стала переможною. Кожен із двадцяти квитків приніс Дугласу максимальний приз у розмірі 5 тисяч доларів.

Таким чином, завдяки своїй наполегливості та незмінній комбінації, американець став багатшим на солідні 100 тисяч доларів. Попри такий раптовий успіх, Прентіс Дуглас зберігає спокій. Він зізнався, що поки не має жодних грандіозних планів на те, як витратити ці гроші.



Американець вгадав комбінацію та виграв 20 разів у лотереї / Valottery

Американець випадково знайшов лотерейний білет і став мільйонером

Ці історії про виграші у лотереї завжди такі класні. От, наприклад, житель Мічигану випадково натрапив на лотерейний білет і став мільйонером, пише People. 33-річний американець зайшов на заправку і побачив на касі залишений лотерейний білет.

Чоловік вирішив забрати білет з миттєвою лотереєю за 10 доларів додому, а в результаті забрав 1 мільйон доларів. Тепер американець вважає цей випадок справжнім благословінням.

