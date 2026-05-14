У мережі жартують, що це робота мрії, хоча інші вважають такі розваги небезпечними. Насправді дівчина працює доглядачкою у зоопарку. Свої відео у TikTok вона викладає під ніком N Vause та має вже мільйони переглядів.

Дивіться також Цю тварину вважають найледачішою у світі, але вона втричі сильніша за людину: про кого мова

Доглядачка у зоопарку обіймається з левами

Левова нянька регулярно викладає відео з цими хижаками, чим дивує мільйони людей. Дівчина спокійно заходить до тварин у вольєри, чухає їх за гриву, обіймається, годує, може навіть полежати в обіймах лева і трохи відпочити. Насправді вона не нянька їм, а справжній друг.

Читаєте новини на сайті 24 Каналу? Тоді маєте шанс виграти круті подарунки. Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах розділу “Інновації” на Техно 24 та беріть участь у розіграші навушників і смартфона OPPO Reno15 F. Техноподарунки вже чекають своїх нових власників!

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Доглядачка зоопарку обіймається з левом: дивіться відео

Судячи з відео, леви не проти такої до себе уваги й залюбки дають себе почухати. Багато з цих відео залетіло на мільйони переглядів. Люди у коментарях дивуються, наскільки ніжними та привітними можуть бути ці величезні кішки.

Така любов між людиною та левом може бути ще й обумовлена тим, що дівчина доглядає тварин з самого малого віку. У неї є чимало відео, де вона бавиться з левенятами.

Дівчина цілує в ніс маленького лева: дивіться відео

Дуже часто дівчина знімає з левами якісь тіктоківські тренди, а може й просто завалитися на одного з левів та поговорити по щирості.

Дівчина знімає TikTok тренди з левами: дивіться відео

У мережі захоплюються життям та роботою дівчини, пишуть, що вона щаслива людина. Ось деякі коментарі:

"Це справжня любов, а ти дуже щаслива";

"Її життя – моя мрія";

"Які вони іноді бувають кумедні, як діти";

"З нею ці тварини мають дуже щасливий вигляд";

"Я вважаю, що це робота мрії";

"Я би теж хотіла поцілувати велику кішку";

"Взагалі це дуже небезпечно, навіть попри те, що вони її знають змалку".

Лев Крістіан, що жив у квартирі в Челсі

Хочемо згадати найвідомішу історію, коли лев жив з людьми, ніби це звичайний домашній кіт. У 1969 році Джон Рендалл та Ентоні Бурк придбали левеня в магазині Harrods, який тоді торгував екзотичними тваринами, і виростили його у своїй квартирі в Челсі, пише The Guardian.

Кажуть, лев був дуже дружнім та навіть грався з місцевими дітьми. Таке взагалі реально? Пара цих хлопців стала дуже популярною: їх запрошували на телебачення та знімали про них кіно.



Лев Крістіан зі своїми господарями / Скрин відео

Коли лев виріс, його перевезли до Кенії та залишили у дикій природі. Але через рік чоловіки приїхали до нього, і лев їх упізнав – відео їхньої зустрічі стало вірусним.

Чи можуть леви дружити з людьми?

Насправді існує дуже багато прикладів того, що леви можуть співіснувати з людьми, прив'язуватися до них та бути гарними друзями. Наприклад, лев Сесіл – знаменитий хижак із національного парку Hwange National Park у Зімбабве, пише National Ggeographic. Це був великий самець із довгою чорною гривою, якого обожнювали туристи й дослідники, а він їх. Лев жив у прайді та з 1999 року був частиною дослідницького проєкту University of Oxford.

Сесіл прославився тим, що не боявся людей і спокійно ставився до автомобілів із туристами. Дослідники розповідали, що він дозволяв під’їжджати дуже близько – приблизно на 10 метрів, через що його було легко фотографувати й вивчати. Саме через таку звичку до людей лев став одним із найвідоміших мешканців парку. До речі, леви одні з небагатьох з сімейства котячих, хто доволі спокійно ставиться до присутності людей на їхній території.

Цікаві факти про левів

Раніше 24 Канал назбирав трохи цікавих фактів про левів, які ви могли не знати. Чому б нам ще раз про них не нагадати? Левів почали ловити й тримати у неволі ще у 850 році до нашої ери в Ассирії. Приручених левів, наприклад, Олександр Македонський утримував та використовував для гладіаторських боїв. Жах який. Кількість левів у світі зменшується, і все через нашу з вами діяльність.

А ще ви знали, що рик лева є найголоснішим серед усіх диких кішок? Його можна почути навіть за 8 кілометрів. Якщо ви думали, що ваш кіт – це найлінивіше створіння на світі, то ні, це леви. Вони можуть спати до 20 годин на день. А вам що відомо про левів?