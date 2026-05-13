Також червень – це класний місяць для подорожей. Астрологи назвали 2 знаки зодіаку, яким обов'язково треба буде взяти відпустку та відправитися у мандри в червні, пише Almanac.

Терези



Гороскоп для Терезів

Якщо ви хочете подорожувати, червень – чудовий місяць, за умови, що ви заплануєте свої пригоди до ретроградного Меркурія 29-го числа. Астрологи радять бронювати поїздку на 14 червня, коли буде Молодик. Це може бути навіть одноденна поїздка у сусіднє мальовниче місто. Також у червні астрологи радять вам запланувати кілька вечірок вдома, щоб зблизитися з друзями та родичами.

Взагалі прогноз говорить про те, що до 29 червня вам варто з'їздити у довгу подорож, яка наповнить вас енергією та позитивом. А вже під кінець місяця заплануйте собі генеральне прибирання вдома чи навіть перестановку.

Стрілець

Прогноз астрологів каже, що подорожі – це ваша стихія на цілий рік завдяки Юпітеру. Але найкращий час для вас – це червень. Це може бути поїздка з коханою людиною, з якою ви об'єднаєте бюджети або соло-мандрівка. Не пручайтеся вашому бажанню подорожувати – зірки вас у цьому підтримають.

Проте астрологи також попереджають, що ретроградний Меркурій 29 червня може призвести до плутанини в комунікації та вимагатиме обережності для збереження гарного настрою.