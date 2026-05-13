Сьогодні, 13 травня, відзначається Всесвітній день техніки для майбутнього. Це свято про важливість технічного розвитку та обізнаність у новітніх технологіях. У цей день 24 Канал вирішив згадати найдивніші винаходи, які веселять своєю абсурдністю. Але вони також є частиною технічного прогресу. Ба більше, на ці винаходи навіть були зареєстровані патенти, пише Brandon Valorisation.

Абсурдні та дивні винаходи людства

У 1832 році був запатентований пристрій для пробудження. Винахідник зауважив, що люди швидко звикають до звичайного звуку будильника і перестають на нього реагувати, тому він вирішив винайти щось інше. Конструкція складалася з рами, яка підвішувалася прямо над головою сплячого. На спеціальних шнурах закріплювали дерев’яні блоки або коркові кульки, які у визначений час автоматично падали та вдаряли людину по обличчю. За задумом винахідника, його пристрій не мав би травмувати людину, проте гарантував, що вона точно прокинеться у потрібний час.

Альтернатива будильнику / Фото Brandon Valorisation

Повідець для змій. Як вам такий девайс? Хтось подумав, що йому і людству в цілому потрібен нашийник для змій, який би дозволяв контролювати плазуна на відкритій місцевості. Він розроблений для власників рептилій, які хочуть вигулювати своїх улюбленців або бояться загубити їх у високій траві.



Повідець для змій / Фото Brandon Valorisation

Чи хотіли б ви годинник, який показує кількість хвилин, днів і років, що залишилися вам до кінця життя? Розрахунок у такого гаджета базується на статистичних даних, враховуючи вживання алкоголю, куріння та генетичні фактори. Постійне спостереження за зворотним відліком, як думав винахідник, має мотивувати людину цінувати кожну мить. Оце комусь подарунок би дістався.

А оце вже щось цікавеньке і дійсно корисне – капелюх-переноска. Винахід був розроблений спеціально для жінок (а що чоловікам не потрібно речі носити?). Капелюх має відділення для зберігання косметики, ювелірних виробів, ліків та інших речей. Капелюх-переноска був розроблений для того, щоб жінки не брали з собою сумочку.



Капелюх, в якому можна носити речі / Фото Brandon Valorisation

Ну, а це взагалі нормальна річ – маска для обличчя проти переїдання. Патент на неї зареєстрували ось буквально нещодавно – у 2022 році. Вона розроблена для боротьби з ожирінням та навіть має замок.

А ви знали, що у світі існує Музей провалів? Це колекція невдалих продуктів та послуг з усього світу. Мета музею – показати, що невдачі є невіддільною частиною процесу навчання та розвитку. Музей дає уявлення про складний світ інновацій, а також показує, що без провалів не було б і досягнень, відкриттів та корисних та цікавих винаходів. Музей не має постійної адреси і є пересувним.

Найгірші ідеї 21 століття

У категорію "найгірші" можуть увійти навіть і доволі адекватні та зовсім не абсурдні речі. На початку лютого BBC Science Focus видав статтю із заголовком "17 найгірших ідей 21 століття (поки що)". І що ви думаєте? У цей список потрапили гіперлуп, зброя, надрукована на 3D-принтері, сегвей, NFT-арт та навіть Google Glass.

Також у цьому списку є метавсесвіт, аналіз крові з пальця на рак, кнопка у соцмережах "Подобається" (а вона чим завинила?), мікрокульки у косметичних засобах та навіть місія з колонізації Марса Mars One. Як вважаєте, список справедливий?

На який гаджет українці витрачали тисячі доларів?

Напевно і цей винахід колись людям здавався абсурдним та дивним. Але українці у 90-х роках витрачали на нього кілька тисяч доларів. Тоді за ці кошти можна було купити цілу квартиру. Здогадалися? Так! Це мобільний телефон. Великий, з довгою антеною і схожий на якусь рацію.

Окрім того, що сам телефон коштував як крило літака, так ще і мобільний зв'язок був недешевим. Щоб під'єднатися до мережі, треба було викласти близько 800 доларів при середній зарплаті у ті часи 25 – 30 доларів.