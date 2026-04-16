В США житель штата Мичиган Перри Пендлтон даже не догадывался, что все это время хранил настоящее сокровище среди обычных вещей, пишет UPI. Долгих 5 месяцев выигрышный лотерейный билет просто пролежал в коробке.

Как мужчина выиграл деньги и не знал об этом?

Перри Пендлтон приобрел билет на розыгрыш Super Raffle от Мичиганской лотереи еще в ноябре в одном из супермаркетов Майлена. До самой даты розыгрыша оставалось немало времени, поэтому он просто положил покупку в коробку "для безопасности" и забыл о ней почти на полгода.

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Только на прошлой неделе я подумал, что стоило бы проверить билеты, потому что я до сих пор этого не сделал,

– говорит Пендлтон.

Результаты проверки ошеломили владельца. Один из билетов принес ему скромные 100 долларов, но следующий оказался джекпотом.

К моему удивлению, один из них оказался выигрышным на 100 000 долларов! Я подумал про себя: "Это вообще реально?". После этого мне пришлось проверять билет еще три или четыре раза,

– вспоминает счастливчик.



Мужчина выиграл 100 тысяч долларов, но долго об этом не знал / Фото из инстаграма Мичиганской лотереи

Что интересно, Перри рассказал родственникам о своей удаче 1 апреля. Из-за этого он до сих пор не уверен, поверили ли они ему, или восприняли новость как праздничную шутку.

Планы на выигрыш у мужчины уже вполне серьезные. Часть он хочет сэкономить, частью поделиться и часть потратить. Именно в таком порядке, говорит Перри.

На острове Мэн ищут владельца выигрышного билета

А тем временем на острове Мэн, который является владением Британской короны, разыскивают счастливчика, который выиграл немалые деньги в лотерее, пишет BBC. Кто-то купил билет лотереи EuroMillions и выиграл 125 271 фунт стерлингов. Билет приобрели для розыгрыша 31 марта, числа в нем совпали с пятью выигрышными: 5, 8, 10, 33, 38, а также с одним из чисел Lucky Star – 2 и 7.

До сих пор ни один человек не заявил о своих правах на выигрыш, но у счастливчика еще есть время до 27 сентября, чтобы получить приз. Местные жители считают, что это мог быть кто-то из туристов и сейчас даже не подозревает о своей удаче.

