Друга половина червня, а особливо кінець місяця стануть максимально активним та продуктивним часом для Козорогів, пише Astrostyle. Ви почнете більше виражати себе, зможете щиро висловлювати свої почуття, отримаєте впевненість у професійному плані та зможете закріпити свій успіх.

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Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Сонце рухається через сектор роботи та здоров'я, тому головне завдання до 21 червня – навести лад у справах, оптимізувати графік і запровадити корисні звички. Не намагайтеся все зробити самотужки: делегуйте завдання та використовуйте технології для спрощення життя.

19 червня відкриває тримісячний період роботи над самооцінкою. Ви нарешті почнете позбуватися "синдрому самозванця" і вчитиметеся цінувати власну вразливість. Це ваш шанс зцілити старі душевні рани через творчість та любов до себе.

Літнє сонцестояння та Сонце в Раку 21 червня змістить ваш фокус на партнерство. Наступні чотири тижні ваші стосунки (як особисті, так і ділові) стануть головною темою. Будьте вибірковими у спілкуванні – приділяйте час лише найближчим людям, які готові до чесного обміну енергією.



У Козорогів буде насичений червень / Фото Magnific

Наприкінці місяця настане ваш зірковий час! Ви можете досягти важливого особистого успіху або реалізувати проєкт, над яким працювали з початку року. Проте будьте обережні: висловлюйте свої думки прямо, але дипломатично, щоб уникнути конфліктів. Оскільки кінець червня астрологи називають для вас "золотим" часом, то останні дні місяця варто приділити перегляду договорів, фінансових зобов'язань та відновити довіру в стосунках. Якщо хтось із минулого з'явиться на горизонті – не поспішайте відчиняти двері, дійте обачно.

Вже 30 червня ви відчуєте глибоку трансформацію та приплив ресурсів. До липня 2027 року ваш успіх у різних сферах може зберегтися. Порада на кінець місяця: не перевантажуйте себе інформацією, особливо під час ретроградного Меркурія, який розпочнеться 29 червня.