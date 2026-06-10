Щоб покращити стосунки бажано відверто говорити другій половинці, що ви від неї очікуєте, пише Harper's Bazaar. У червні емоційна щирість виведе вашу пару на новий рівень.

Дивіться також Час вийти з тіні: це три знаки зодіаку, для яких червень стане місяцем випробувань та змін

Овен



Гороскоп для Овнів

Цього місяця ваше кохання тримається на відвертості. Не бійтеся говорити прямо про те, що відчуваєте – саме чесність допоможе прояснити ситуацію в парі та виведе ваші стосунки на новий, глибший рівень.

Рак



Гороскоп для Раків

Червень – час для емоційної щирості. Щоб відчути справжню близькість, не ховайте свої почуття за маскою. Відверті розмови з коханою людиною зараз стануть фундаментом для міцних та гармонійних стосунків.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Зараз не час для ігор чи натяків. Вашому серцю хочеться справжньої глибини, а отримати її можна лише завдяки чесності. Не бійтеся бути собою, адже саме відкритість допоможе вам краще зрозуміти партнера і почуватися впевненіше у вашому спільному майбутньому.

Риби



Гороскоп для Риб

Почуття безпеки стають для вас цього місяця пріоритетними. Зараз для вас важливо знайти баланс між роботою та особистим життям. Змістовні розмови з коханою людиною допоможуть зміцнити стосунки.