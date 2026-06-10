Щоб покращити стосунки бажано відверто говорити другій половинці, що ви від неї очікуєте, пише Harper's Bazaar. У червні емоційна щирість виведе вашу пару на новий рівень.
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Овен
Гороскоп для Овнів
Цього місяця ваше кохання тримається на відвертості. Не бійтеся говорити прямо про те, що відчуваєте – саме чесність допоможе прояснити ситуацію в парі та виведе ваші стосунки на новий, глибший рівень.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Рак
Гороскоп для Раків
Червень – час для емоційної щирості. Щоб відчути справжню близькість, не ховайте свої почуття за маскою. Відверті розмови з коханою людиною зараз стануть фундаментом для міцних та гармонійних стосунків.
Скорпіон
Гороскоп для Скорпіонів
Зараз не час для ігор чи натяків. Вашому серцю хочеться справжньої глибини, а отримати її можна лише завдяки чесності. Не бійтеся бути собою, адже саме відкритість допоможе вам краще зрозуміти партнера і почуватися впевненіше у вашому спільному майбутньому.
Риби
Гороскоп для Риб
Почуття безпеки стають для вас цього місяця пріоритетними. Зараз для вас важливо знайти баланс між роботою та особистим життям. Змістовні розмови з коханою людиною допоможуть зміцнити стосунки.