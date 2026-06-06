Проте для трьох представників зодіакального кола червень підготував особливий квест на сміливість, пише W Magazin. Їм доведеться скинути старі ментальні тягарі, вийти із затишної тіні та з гордістю пройти певні випробування.

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Рак



Гороскоп для Раків

Літо прийшло, а це означає, що настав ваш час сяяти на повну! Досить ховатися у своєму затишному коконі – час виходити на світло й наново знайомити світ із собою. Цей червень буквально дає вам офіційний дозвіл забити на все, що заважало бути собою, і сміливо крокувати на головну сцену. Хочете запустити свій блог? Вперед! Оновити гардероб до невпізнаваності? Супер! Влаштувати собі розкішний день у спа? Навіть не думайте сумніватися. Побалуйте себе зараз – подякуєте потім. Вам варто нарешті поставити себе на перше місце.

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Лев



Гороскоп для Львів

Для вас червень – це фінальний акорд перед початком абсолютно нової ери життя. Ви нарешті скинете залишки страхів, які стояли стіною між вами й тою крутою людиною, якою ви мрієте стати. Ваше оточення цього місяця підкине купу підказок. Озирніться навколо: ви перебуваєте серед людей, де треба грати роль 24/7 чи там, де можна розслабитися і бути самим собою без жодного стресу? Під кінець місяця ви чітко зрозумієте, що і кого пора відпустити, аби звільнити місце для власного зростання. Ловіть кайф від хороших моментів та від думок про краще майбутнє для себе.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Червень стане для вас місяцем великого повернення – до себе та до своїх людей. Так, у повітрі може пахнути напругою, але ваше головне завдання зараз – копнути глибше, знайти спільну мову та першим зробити крок до примирення. Будьте терплячими і до себе, і до інших. Єдиний спосіб розрулити проблеми, які тягнуться за вами – це чесно визнати їхній корінь.

Тільки так ви зрозумієте, яка образа чи біль застрягли у вашому серці й заважають злетіти, наче фенікс із попелу. Протягом місяця навіть не думайте тікати від конфліктів чи ховати голову в пісок. Зробити паузу й видихнути – можна, а от удавати, що нічого не помічаєте і загрібати проблеми під килим – табу.