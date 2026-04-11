Власник старого будинку, який раніше був магазином, а згодом церквою, натрапив на моторошну знахідку під час першого огляду свого горища. За фальшивою стіною та вузьким проходом заввишки не більше двох метрів він виявив те, чого точно не очікував побачити, пише Mirror.

Дивіться також Знахідка століття: у горах Чехії туристи випадково натрапили на скарб вартістю 680 тисяч доларів

Що знайшов чоловік на горищі свого будинку?

Чоловік знав про минуле свого дому, проте навіть не здогадувався, що за фальшивою стіною та вузьким лазом була прихована ціла хата. Занедбане помешкання складається з вітальні, двох спалень та ванної кімнати. Господар припускає, що коли будівлю перетворювали на церкву, власники просто не захотіли зносити житловий поверх і забудували його новими конструкціями. Уявіть, що собі можна нафантазувати з такою знахідкою?

Це був магазин, де власники жили на другому поверсі. Я припускаю, що господарі церкви не хотіли морочитися зі знесенням, тому просто побудували все навколо нього,

– поділився чоловік.



На горищі будинку знайшли ще один будинок / Фото з соцмереж

Усередині кімнат він знайшов стару шафу, автомобільну шину, капелюх та навіть сантехніку – унітаз і раковину. Поверх дерев’яної підлоги колишні власники колись поклали шар ізоляції. За словами чоловіка, приміщення має вигляд застиглого у часі. Воно вкрите товстим шаром пилу та павутинням. Тепер він планує дослідити знайдені там уривки старих газет, щоб встановити точний вік будинку в будинку.

І хоча в історії точно не вказується країна, де виявили знахідку, можемо зробити припущення, що це сталося у США. Саме у штатах зазвичай стаються такі відкриття, де часто перебудовували старі дерев’яні крамниці під релігійні споруди або житлові будинки. Там просто нашаровували нові стіни поверх старих.

Найдивніші речі, які коли-небудь люди знаходили у своїх будинках

Коли ви купляєте будинок з історією, то будьте готові до того, що ви можете знайти у себе в оселі найнеочікуваніші речі. Наприклад, один чоловік знайшов у себе на ґанку надгробок померлої дитини, яка пішла з життя ще у 1889 році, пише Buzz Feed.



Люди знайшли біля будинку надгробок дитини / Buzz Feed

А ще один чоловік розповідав у мережі, як знайшов під своїм будинком цілу мережу тунелів з кімнатами. У деяких кімнатах була навіть проведена електрика. Інший користувач мережі поділився історією, як знайшов у себе на горищі мумію невідомої тварини. Він розповів, що попередні власники розмістили її у стіні, щоб нібито відлякувати злих духів.

А як вам знайдені у будинку зуби дорослої людини? Один з користувачів розповів, що знайшов у різних випадкових місцях своєї оселі чотири корінних зуби. Від таких знахідок може й дурно стати.

Які ще цікаві новини варто прочитати?