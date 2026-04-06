Двоє туристів у Чехії знайшли в горах серед лісу алюмінієву банку з золотим скарбом, пише The New York Times. Банка зберігала 600 золотих монет, які були у гарному стані. Але не тільки це знайшли щасливчики.

Звідки у чеському лісі опинився золотий скарб?

Тепер гірський масив Крконоше у Чехії стане магнітом для полювальників на скарби. Бо нещодавно двоє туристів, які там прогулювалися, знайшли у кам'яній стіні серед лісу алюмінієву банку зі справжнім скарбом. Усього за кілька метрів від цієї знахідки була ще одна схованка – на цей раз вже із дорогоцінними металами, ювелірними прикрасами та портсигарами.

Виявляється, скарб пролежав у горах приблизно 100 років. Знахідка скарбу вартістю до 680 тисяч доларів спонукала дослідників та аматорів поміркувати над тим, звідки він тут взявся. Наразі існує кілька теорій щодо цього. Приховання цього скарбу могло мати релігійні мотиви або його могли залишити під час втечі від нацистської анексії регіону, або це могли бути німці, які ховали невеликі статки через страх вигнання. Серед неочікуваних теорій – це те, що золото могло бути колекцією охоронця в таборі для військовополонених або що його заховав місцевий стоматолог.



У Чехії знайшли унікальний скарб / Museum of Eastern Bohemia

До речі, жодні з найдених монет не перебували в обігу в районі, де їх було знайдено. Приблизно половина монет походить із країн Західної Європи, включаючи Францію та Бельгію. Решта – з інших регіонів світу, зокрема з Балкан, Тунісу та навіть з Африки.



Туристи знайшли у Чехії справжній скарб / Museum of Eastern Bohemia

Стародавні монети біля узбережжя Італії

На початку цього року дайвер випадково натрапив на унікальний скарб. Плаваючи біля узбережжя Сардинії він побачив щось блискуче на дні, пише Popular Mechanics. Цей блиск виявився бронзовими та мідними монетами, які були викарбувані у Римі протягом четвертого століття.

Усього дайвер дістав 30 тисяч монет. До речі, ця знахідка може свідчити про абсолютно невідому кораблетрощу. Дослідникам доведеться добре попрацювати, щоб з'ясувати, звідки ж ті монети там взялися.

